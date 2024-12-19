МИД КНДР нашел "виновных" в войне в Украине

Северная Корея отреагировала на решения G7 и ряда стран Запада, осудивших сотрудничество КНДР с Россией. МИД КНДР опубликовал сообщение, в котором западные государства назвали "шайкойгангстеров", якобы затягивающих войну в Украине.

КНДР обвинила страны Запада в войне на Украине. Фото: Associated Press

МИД КНДР прокомментировал критику стран "Большой семерки" по сотрудничеству Москвы и Пхеньяна. В Северной Корее считают, что заявление G7 искажает отношения между двумя странами и выступило с протестом.

"США вместе с государствами — членами G7, Республикой Корея, Австралией, Новой Зеландией и ЕС, прибегая к созданию международной атмосферы санкций и давления на КНДР, сфабриковали и опубликовали так называемое совместное заявление, искажающее суть нормальных отношений сотрудничества между КНДР и РФ", – говорится в заявлении МИД КНДР.

Далее дипломатическое ведомство Северной Кореи обвинило в затягивании войны в Украине США и страны Запада, якобы продолжающих цепляться за "гегемонистскую военную линию" и назвало международных партнеров Украины "шайкой гангстеров". Кроме того, в КНДР считают, что сотрудничество РФ и Северной Кореи это якобы способ обеспечить паритет сил и сдерживание США и Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Китая на связи России и КНДР и их влиянии на войну в Украине. В МИД КНР считают, что отношения Северной Кореи с Россией являются их собственным делом, в том числе отправка северокорейских солдат на войну в Украину.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который сделал тревожное заявление о войсках КНДР на войне. По его словам, северокорейские солдаты будут обучены российскими военными в реальных условиях войны и смогут использовать эти знания в азиатском регионе.



