По подсчетам аналитиков KSE Institute, в 2024 году остающиеся работать в России иностранные компании перечислили Кремлю по меньшей мере 20 млрд долларов налогов. Этой суммы достаточно, чтобы выплачивать зарплату примерно миллиону российских военнослужащих.

Международные компании финансируют рф

Всего с начала полномасштабной войны в Украине совокупные налоговые поступления от зарубежного бизнеса в России превысили 60 млрд долларов. Это почти половина оборонного бюджета России на 2025 год, отмечает издание Newsweek.

Среди крупнейших иностранных налогоплательщиков в 2024 году:

• австрийский Raiffeisen Bank — $402 млн;

• китайский автопроизводитель Chery Automobile — $222 млн;

• табачный гигант Philip Morris International — $220 млн;

• японская компания Japan Tobacco International — $182 млн;

• французский ритейлер Leroy Merlin – $128 млн.

Таким образом, значительная часть финансовых потоков от международного бизнеса продолжает прямо или косвенно подпитывать российскую военную машину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство иностранных дел Китая убрало со своего официального сайта информацию, которая касалась политической системы и административного разделения Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гонконгское издание Sing Tao Daily.

По данным журналистов, обновление страницы "Краткое обозрение по Украине" состоялось в промежутке между мартом 2024-го и июлем 2025 года. В предыдущей версии было указано, что Украина состоит из 24 областей и Автономной Республики Крым, а также два города со специальным статусом — Киев и Севастополь.

