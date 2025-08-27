logo

Война с Россией Международные компании финансируют 1 млн российских солдат за счет налогов, уплаченных в РФ
Международные компании финансируют 1 млн российских солдат за счет налогов, уплаченных в РФ

27 августа 2025, 20:01
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По подсчетам аналитиков KSE Institute, в 2024 году остающиеся работать в России иностранные компании перечислили Кремлю по меньшей мере 20 млрд долларов налогов. Этой суммы достаточно, чтобы выплачивать зарплату примерно миллиону российских военнослужащих.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине совокупные налоговые поступления от зарубежного бизнеса в России превысили 60 млрд долларов. Это почти половина оборонного бюджета России на 2025 год, отмечает издание Newsweek.

Среди крупнейших иностранных налогоплательщиков в 2024 году:

австрийский Raiffeisen Bank — $402 млн;

• китайский автопроизводитель Chery Automobile — $222 млн;

• табачный гигант Philip Morris International — $220 млн;

• японская компания Japan Tobacco International — $182 млн;

• французский ритейлер Leroy Merlin – $128 млн.

Таким образом, значительная часть финансовых потоков от международного бизнеса продолжает прямо или косвенно подпитывать российскую военную машину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство иностранных дел Китая убрало со своего официального сайта информацию, которая касалась политической системы и административного разделения Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гонконгское издание Sing Tao Daily.
По данным журналистов, обновление страницы "Краткое обозрение по Украине" состоялось в промежутке между мартом 2024-го и июлем 2025 года. В предыдущей версии было указано, что Украина состоит из 24 областей и Автономной Республики Крым, а также два города со специальным статусом — Киев и Севастополь.



Источник: https://www.newsweek.com/russian-soldiers-economy-foreign-businesses-2117512
