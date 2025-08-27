Международные компании финансируют 1 млн российских солдат за счет налогов, уплаченных в РФ

Рубрики
По подсчетам аналитиков KSE Institute, в 2024 году остающиеся работать в России иностранные компании перечислили Кремлю по меньшей мере 20 млрд долларов налогов. Этой суммы достаточно, чтобы выплачивать зарплату примерно миллиону российских военнослужащих.
Международные компании финансируют рф
Всего с начала полномасштабной войны в Украине совокупные налоговые поступления от зарубежного бизнеса в России превысили 60 млрд долларов. Это почти половина оборонного бюджета России на 2025 год, отмечает издание Newsweek.
Среди крупнейших иностранных налогоплательщиков в 2024 году:
• австрийский Raiffeisen Bank — $402 млн;
• китайский автопроизводитель Chery Automobile — $222 млн;
• табачный гигант Philip Morris International — $220 млн;
• японская компания Japan Tobacco International — $182 млн;
• французский ритейлер Leroy Merlin – $128 млн.
Таким образом, значительная часть финансовых потоков от международного бизнеса продолжает прямо или косвенно подпитывать российскую военную машину.