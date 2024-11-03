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Ткачик Олеся
Украина и Россия принимают участие в тайных переговорах о возможных уступках, сообщает редактор политического отдела немецкого издания Die Zeit Алиса Бота.
Переговоры Украины и РФ
По ее информации, в рамках таких встреч обсуждаются вопросы взаимного избегания ударов по энергетической инфраструктуре, обмен пленными, возвращение незаконно вывезенных украинских детей и зернового соглашения. Как отмечает Бота, переговоры проводились в разных локациях — Копенгагене, Киеве, Мальте, Давосе и даже в Джидде, Саудовская Аравия, при участии представителей Китая.
Некоторые попытки договоренностей не принесли результатов: да, Черноморское зерновое соглашение потеряло силу через год после подписания. Кроме того, инициированные Катаром переговоры по защите инфраструктуры остановились после начала операции в Курской области, пишет Бота.
Однако другие дипломатические усилия оказались более успешными и принесли выгоду обеим сторонам. Многие переговоры остались непубличными, поскольку именно такая дипломатия, по словам Боты, имеет самые высокие шансы на успех.
Так называемая "track-two" дипломатия направлена на изучение пределов возможных уступок. Готова ли Украина к определенным компромиссам? Можно ли отложить вопрос Крыма на позже? В каких аспектах Россия готова пойти на уступки? Такие обсуждения проходят за закрытыми дверями и на неформальных уровнях, утверждает Бота.
По мнению Боты, немецкие политики, выступающие за мирное урегулирование конфликта, знают о подобных процессах, но их призыв к миру действительно предусматривает капитуляцию Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ почувствовала безнаказанность и начала выдвигать ультиматумы Западу.
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