Украина и Россия принимают участие в тайных переговорах о возможных уступках, сообщает редактор политического отдела немецкого издания Die Zeit Алиса Бота.

Переговоры Украины и РФ

По ее информации, в рамках таких встреч обсуждаются вопросы взаимного избегания ударов по энергетической инфраструктуре, обмен пленными, возвращение незаконно вывезенных украинских детей и зернового соглашения. Как отмечает Бота, переговоры проводились в разных локациях — Копенгагене, Киеве, Мальте, Давосе и даже в Джидде, Саудовская Аравия, при участии представителей Китая.

Некоторые попытки договоренностей не принесли результатов: да, Черноморское зерновое соглашение потеряло силу через год после подписания. Кроме того, инициированные Катаром переговоры по защите инфраструктуры остановились после начала операции в Курской области, пишет Бота.

Однако другие дипломатические усилия оказались более успешными и принесли выгоду обеим сторонам. Многие переговоры остались непубличными, поскольку именно такая дипломатия, по словам Боты, имеет самые высокие шансы на успех.

Так называемая "track-two" дипломатия направлена на изучение пределов возможных уступок. Готова ли Украина к определенным компромиссам? Можно ли отложить вопрос Крыма на позже? В каких аспектах Россия готова пойти на уступки? Такие обсуждения проходят за закрытыми дверями и на неформальных уровнях, утверждает Бота.

"Представьте, что произошло бы в Украине, если бы вдруг появились слухи, что президент Зеленский готов уступить территорию. Но когда украинские и российские чиновники, политические советники и политологи говорят об этом конфиденциально, другая сторона знает, где пространство для маневра. А где – нет”, – пишет эксперт.

По мнению Боты, немецкие политики, выступающие за мирное урегулирование конфликта, знают о подобных процессах, но их призыв к миру действительно предусматривает капитуляцию Украины.

"Вопрос уже не в том, состоятся ли переговоры. Вопрос в том, когда и как. Решающее значение имеет одно: Владимир Путин должен быть готов к этому", — подытожила автор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ почувствовала безнаказанность и начала выдвигать ультиматумы Западу.



