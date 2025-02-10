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Между Трампом и Путиным назревает огромный раскол: как он повлияет на установление мира в Украине

У Путина еще достаточно ресурсов, чтобы вести войну и противодействовать Трампу

сегодня, 16:30
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп пытается экономически давить на диктатора Владимира Путина, чтобы ускорить завершение активной фазы войны в Украине. Это может повлечь за собой напряженность между двумя лидерами, ведь ни один из них не готов к уступкам, отметил в эфире 24 канала бывший полковник британской армии Филипп Ингрэм.

Между Трампом и Путиным назревает огромный раскол: как он повлияет на установление мира в Украине

Владимир Путин

По его словам, Путин не будет отступать от войны, если не сможет представить ее как успешную для россиян. Он будет стремиться получить больше территорий в рамках любых возможных переговоров.

При этом эксперт обратил внимание, что президент Украины четко заявляет, что Киев готов к переговорам – это положительный сигнал для Белого дома. В то же время Путин избегает этого вопроса.

"Я думаю, что в этом году мы станем свидетелями серьезного раскола между Трампом и Путиным, если только Трамп не сможет заставить Путина пойти на уступки", — отметил Ингрем.

Он также подчеркнул, что Трамп имеет больше рычагов влияния на Путина, чем наоборот. Однако все зависит от того, насколько российский лидер готов выдерживать экономическое давление.

"Вы, наверное, лучше меня знаете российскую психологию: Путин готов выдержать немало. А вот Трамп, скорее всего, не захочет резко усиливать свои угрозы и экономическое давление — он будет стремиться действовать постепенно. Считаю, что у Путина еще осталось достаточно ресурсов, чтобы держаться", — добавил Ингрэм.

Кроме того, полковник в отставке также отметил, что Трамп ведет экономическую борьбу не только с Россией, но и с другими странами, однако вопрос российской агрессии стремится решить как можно быстрее.

По его словам, Трамп подходит к таким вещам как бизнесмен, которым он и есть. Он не классический политик, а выходец из бизнеса, где применяется тактика устрашения. Именно поэтому Трамп постарается переиграть своего соперника, заставляя его оказаться в тупике, добавил эксперт.

По его мнению, Кремль, невзирая на сложную ситуацию, будет торговаться, чтобы скрыть свои слабые стороны и заставить Запад пойти на уступки.

Напомним , портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп "нагнул" Путина.




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Источник: https://24tv.ua/zmusit-tramp-kreml-postupitisya-yak-noviy-prezident-ssha-bude_n2749749
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