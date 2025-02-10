Между Трампом и Путиным назревает огромный раскол: как он повлияет на установление мира в Украине

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп пытается экономически давить на диктатора Владимира Путина, чтобы ускорить завершение активной фазы войны в Украине. Это может повлечь за собой напряженность между двумя лидерами, ведь ни один из них не готов к уступкам, отметил в эфире 24 канала бывший полковник британской армии Филипп Ингрэм.
Владимир Путин
По его словам, Путин не будет отступать от войны, если не сможет представить ее как успешную для россиян. Он будет стремиться получить больше территорий в рамках любых возможных переговоров.
При этом эксперт обратил внимание, что президент Украины четко заявляет, что Киев готов к переговорам – это положительный сигнал для Белого дома. В то же время Путин избегает этого вопроса.
Он также подчеркнул, что Трамп имеет больше рычагов влияния на Путина, чем наоборот. Однако все зависит от того, насколько российский лидер готов выдерживать экономическое давление.
Кроме того, полковник в отставке также отметил, что Трамп ведет экономическую борьбу не только с Россией, но и с другими странами, однако вопрос российской агрессии стремится решить как можно быстрее.
По его словам, Трамп подходит к таким вещам как бизнесмен, которым он и есть. Он не классический политик, а выходец из бизнеса, где применяется тактика устрашения. Именно поэтому Трамп постарается переиграть своего соперника, заставляя его оказаться в тупике, добавил эксперт.
По его мнению, Кремль, невзирая на сложную ситуацию, будет торговаться, чтобы скрыть свои слабые стороны и заставить Запад пойти на уступки.
Напомним , портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп "нагнул" Путина.
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