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Место Patriot будет в ангаре: озвучен страшный сценарий для Украины без военной помощи США

Без боеприпасов для Patriot Украина рискует оказаться в условиях 2022 года - беззащитной перед ударами "Кинжалов", "Искандеров" и ракет Х-22/Х-32

сегодня, 16:30
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Клименко Елена

Если Соединенные Штаты прекратят поставку Украине систем ПВО и боеприпасов к ним, это создаст серьезную угрозу, считает главред Defense Express Олег Катков. В разговоре с NV он подчеркнул, что в такой ситуации нет способов смягчить последствия — удар будет критическим.

Место Patriot будет в ангаре: озвучен страшный сценарий для Украины без военной помощи США

ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал

Катков особо подчеркнул роль американского ЗРК Patriot, ныне являющегося самым эффективным средством противодействия российским баллистическим ракетам. Альтернативы, например французско-итальянский SAMP/T, пока не продемонстрировали такой же эффективности.

" Patriot — основа украинской противоракетной обороны на большой дальности", — заявил эксперт.

Критическая проблема заключается в боеприпасах. Ракеты к Patriot производятся исключительно в США (с ограниченной сборкой в Японии) и не могут передаваться без разрешения Вашингтона. Без них сам комплекс фактически превратится в музейный экспонат.

"Patriot без ракет — просто ангарная техника", — подчеркнул Катков.

Возвращение к ситуации 2022 года вполне реальный сценарий. Тогда у Украины не было средств перехватывать ракеты "Кинжал", "Искандер-М", Х-22 и Х-32. Сегодня к этому перечню добавились еще и северокорейские ракеты KN-23, которые Россия активно использует.

Даже если союзники теоретически согласятся передать Украине свои запасы ракет, этого недостаточно. Их мало, и без политического согласия США ни один из партнеров не сможет передать их официально.

"Судьба Patriot в Украине — индикатор того, что может произойти, если США прекратят помощь в сфере ПВО", — заключает Катков.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность поддержки со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины за свое существование и независимость.



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