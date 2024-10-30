Местным «ждунам» в Донецкой области грозит пожизненное: что они совершили

Служба безопасности задержала еще четырех агентов российских спецслужб, корректировавших вражеские удары по Донбасу. Фигуранты пытались разведать и передать агрессору координаты боевых позиций сил обороны на Лиманском, Краматорском и Славянском направлениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По материалам дела, вражескими информаторами оказались местные жители, которые были идейными сторонниками рашизма или искали "быстрые" заработки в Телеграм-каналах.

Все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга и выполняли задания разных российских кураторов.

Среди задержанных – двое предателей из Лимана и Славянска. По указанию ФСБ они шпионили за локациями украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы вооруженных сил россии.

В случае обнаружения потенциальных целей информаторами оккупанты планировали провести доразведку с помощью дронов, а затем атаковать управляемыми авиабомбами.

Еще одним агентом ФСБ оказался житель Краматорска, корректировавший воздушные удары рашистов по военным госпиталям, где проходили лечение раненые воины Сил обороны.

Сотрудники СБУ предотвратили вражеские атаки благодаря своевременному задержанию приспешника российской спецслужбы.

Другой предатель работал на военную разведку оккупантов (более известную как гру). Для нее фигурант устанавливал координаты мостов, которые используются для переправки бронетехники ВСУ на восточный фронт.

По всем разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪ ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.



