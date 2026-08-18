Мероприятие решило окончательно унизить Украину перед зимой: эксперт предупредил о страшном сценарии

На фоне подготовки к новому зимнему периоду в Украине все чаще звучат заявления о возможном давлении западных партнеров. Президент Владимир Зеленский и командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди уже обращали внимание на сомнения в достаточном уровне помощи со стороны европейских стран. Политолог Валерий Клочок считает, что ситуацию нужно оценивать более широко. По его словам, Украина имеет дело именно с партнерами, а не союзниками, и это принципиальное отличие.

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Они наши партнеры. Это очень важная деталь и вещь. Они же пытаются добиться соглашения о завершении российско-украинской войны", – отметил эксперт.

Клочок отмечает, что у собственных интересов есть и европейские государства, и администрация президента США Дональда Трампа. В то же время, их подходы к завершению войны могут отличаться.

Эксперт также отверг предположение, что Вашингтон якобы может заключить мирное соглашение с Москвой в обход Украины.

"Говорить о том, что Соединенные Штаты Америки подпишут соглашение какое-нибудь с Россией о мире в обход интересов Украины, – это все от лукавого", – сказал Клочок.

Он обратил внимание на то, что Трамп уже длительное время находится у власти, но до сих пор не пошел на такой шаг. По мнению политолога, этому мешают, в частности, позиция Европы и ее интересы, не всегда совпадающие с украинскими.

Клочок назвал нынешнюю конфигурацию "антироссийской коалицией США, Европа, Украина". При этом, по его словам, интересы трех сторон могут максимально сблизиться именно тогда, когда это станет критически важным для достижения договоренностей.

"В определенный момент времени они будут максимально близки друг другу, что может действительно подтолкнуть Россию к заключению соглашения", – спрогнозировал политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что под утро 18 августа Россия нанесла очередной удар по Киевщине. В этот раз под атакой оказались Бровары и район. Российские беспилотники попали в объекты гражданской инфраструктуры, в результате чего зафиксированы повреждения и возникли пожары. Об атаке сообщила Киевская областная военная администрация. По информации властей, по состоянию на 7.30 в Броварском районе повреждены офисное здание, складские помещения и частный жилой дом.