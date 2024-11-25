Меркель намекнула, что Путин мог напасть на Украину еще раньше: почему отложил войну

Если бы Украина начала движение в НАТО в 2008 году, когда, как многие считают, у Киева был самый лучший шанс на членство в Альянсе, Россия развязала бы войну против нее раньше. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью BBC высказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель и Путин. Фото из открытых источников

Экс-канцлер считает, что война в Украине, вероятно, началась бы не только раньше, но и была бы даже хуже, чем сейчас.

"Мы бы увидели военный конфликт еще раньше. Мне было абсолютно понятно, что президент Путин не стоял бы в стороне и не наблюдал бы за тем, как Украина вступает в НАТО. И тогда Украина как страна, безусловно, не была бы такой подготовленной, как в феврале 2022 года", – заявила Меркель.

Она также выразила обеспокоенность по поводу новых угроз Владимира Путина применить ядерное оружие.

По мнению бывшего канцлера Германии, мир должен сделать все возможное, чтобы предотвратить использование ядерного оружия.

"К счастью, Китай также говорил об этом некоторое время назад. Мы не должны быть парализованы страхом, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире", – добавила Ангела Меркель.

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