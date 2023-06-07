Мэрия Энергодара посоветовала жителям покинуть город

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк в комментарии проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" заявил, что поскольку ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, жителям близлежащего Энергодара лучше покинуть город. Об этом сообщают "Комментарии".

Энергодар

"Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные – ред.) находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией (на ЗАЭС)? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов – на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической", – сказал Самойдюк.

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Чиновник советует при любой возможности покинуть Энергодар и территорию вокруг города.

"Для тех, для кого это невозможно сегодня. Если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, более ценные вещи и на первое время средства выживания. Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать , что они (оккупанты – ред.) будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", – добавил заместитель городского головы Энергодара.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что хотя разрушение ГЭС может повлиять на работу Запорожской АЭС, в ближайшие четыре месяца ситуация там будет стабильной.

Запорожская атомная электростанция – расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища, рядом с Энергодаром. Это самая большая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.

Решение о строительстве ЗАЭС было принято в 1978 году. В 1981 году началось поэтапное сооружение блоков станции. В течение 1984—1987 годов были введены в эксплуатацию четыре энергоблока. В 1989 году введен в эксплуатацию пятый энергоблок, а шестой – только в 1995 году, после отмены моратория на строительство ядерных объектов в Украине.

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