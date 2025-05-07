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Мерц в кресле канцлера: как это повлияет на военную и политическую помощь Украине

Политика военной поддержки Украины со стороны Германии может измениться после прихода Фридриха Мерца к власти

сегодня, 15:10
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Клименко Елена

В Германии официально избрали нового канцлера — Фридриха Мерца. Еще до вступления в должность он заявлял, что его правительство сосредоточится на поддержке Украины в войне против российской агрессии, параллельно усиливая собственную оборону. Однако, как прогнозируют эксперты, с приходом Мерца к власти стратегия помощи Украине может частично трансформироваться, рассказал Штефан Мелле – директор Диалогового офиса по сотрудничеству со странами Восточной и Юго-Восточной Европы.

Мерц в кресле канцлера: как это повлияет на военную и политическую помощь Украине

Фото: 24 Канал

Он подчеркнул, что своевременное утверждение Мерца в должности стало критически важным как для внутренней стабильности Германии, так и для единства позиции ЕС в отношении Украины. По его мнению, слабость нового правительства лишь усилила влияние ультраправых и подорвала европейскую солидарность.

Мелле считает, что Мерц пока демонстрирует осторожность, однако на него возлагаются большие ожидания: инвестиции в безопасность, модернизацию страны и обновление инфраструктуры. Особенно важно, чтобы новый канцлер выполнил обещания, данные во время избирательной кампании.

Несмотря на коалицию с социал-демократами, которые не слишком стремятся вовлекаться в военные конфликты, Мерц взял на себя публичные обязательства по Украине. В частности, он хочет изменить позицию по передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus, которых Киев ожидает с начала полномасштабной войны.

Как отмечает Мелле, с большой вероятностью Украина получит часть этих ракет, хотя Берлин до сих пор не принял окончательного решения.

Портал "Комментарии" писал, что новоизбранный канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку со стороны Берлина — как политическую, так и военную.



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Источник: https://uatv.ua/uk/yak-zminytsya-dopomoga-ukrayini-z-boku-nimechchyny-z-pryhodom-do-vlady-kantslera-mertsa-rozbir-melle/
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