Мерц рассказал, насколько близко окончание войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатическое урегулирование российско-украинской войны остается очень сложной задачей. По его словам, несмотря на последние переговоры на самом высоком уровне, до завершения войны еще очень далеко – около 98%.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц заявил, что дипломатические усилия по прекращению российско-украинской войны в Украине все еще сталкиваются с серьезными вызовами. По словам немецкого лидера, недавно произошел большой прогресс в урегулировании российско-украинской войны, однако Мерц оценил его всего в 2%.

"Мы сделали первые шаги. Но позвольте высказаться так: мы на десятикилометровой дистанции и пробежали первые 200 метров. Во всяком случае, мы двигаемся в правильном направлении", — сказал Мерц.

По словам Мерца, основной причиной задержки процесса окончания войны в Украине остается позиция российского диктатора Владимира Путина. Как объясняет немецкий лидер, всем должно быть понятно, насколько сложной эта задача будет оставаться в течение недель или даже месяцев. Как следствие Мерц предупредил, что мирный процесс потребует долгосрочной преданности всех сторон, и спешка здесь может привести к провалу.

На минувшей неделе Мерц принял участие в переговорах в Белом доме совместно с другими европейскими лидерами и президентом Украины, где обсуждались пути прекращения войны. По информации СМИ, встреча прерывалась, чтобы президент США Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путиным. После этого Мерц сообщил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля может состояться в ближайшие две недели. По его мнению, именно встреча лидеров стран может активизировать процесс до окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа было предположено, когда закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о "значительных" уступках, на которые пошла Россия для окончания войны в Украине.