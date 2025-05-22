Мерц прав на сто процентов: когда на самом деле удастся остановить войну в Украине

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Ткачик Олеся
Надежды на смену фазы войны были напрасны с самого начала, об этом заявил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, говорить о заморозке конфликта на столь масштабном фронте просто нереально.
Война в Украине
Свитан подчеркнул, что линия фронта в настоящее время достигает 1500 километров, и по обе стороны на ней сосредоточено более 600 тысяч военных. В таких обстоятельствах остановить боевые действия за короткий срок невозможно. Реальное прекращение войны возможно только тогда, когда Украина возобновит контроль над всеми территориями в пределах границ 1991 года.
Эксперт также отметил, что канцлер Германии хорошо осознает: война продлится еще не менее 3–4 лет — при мощной и стабильной поддержке Украины со стороны США и Европы. Если Запад не будет оказывать достаточной помощи, процесс окончательного развала России может затянуться на 5–7 лет.
Война, отметил Свитан, — это, прежде всего, точный расчет. А умение немцев мыслить рационально и стратегически, по его словам, как раз позволяет им четко видеть реальные перспективы развития событий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где прямо сейчас россияне создают плацдарм для наступления.
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