Надежды на смену фазы войны были напрасны с самого начала, об этом заявил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, говорить о заморозке конфликта на столь масштабном фронте просто нереально.

Война в Украине

Свитан подчеркнул, что линия фронта в настоящее время достигает 1500 километров, и по обе стороны на ней сосредоточено более 600 тысяч военных. В таких обстоятельствах остановить боевые действия за короткий срок невозможно. Реальное прекращение войны возможно только тогда, когда Украина возобновит контроль над всеми территориями в пределах границ 1991 года.

"Я полностью согласен с Мерцом. Он правильно и грамотно артикулирует свои мысли. Он работал на производстве оружия, поэтому прекрасно понимает, что и для каких нужд производится. А планирование уже связано с базовым военным образованием", — подчеркнул Роман Свитан.

Эксперт также отметил, что канцлер Германии хорошо осознает: война продлится еще не менее 3–4 лет — при мощной и стабильной поддержке Украины со стороны США и Европы. Если Запад не будет оказывать достаточной помощи, процесс окончательного развала России может затянуться на 5–7 лет.

"Война не закончится, пока мы этого не сделаем. Так когда-то было с Советским Союзом 34 года назад. Другого метода просто нет. Мертвец об этом четко говорит. Он один из немногих правильно мыслящих европейских политиков", — подчеркнул эксперт.

Война, отметил Свитан, — это, прежде всего, точный расчет. А умение немцев мыслить рационально и стратегически, по его словам, как раз позволяет им четко видеть реальные перспективы развития событий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где прямо сейчас россияне создают плацдарм для наступления.



