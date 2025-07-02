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Мерц поразил новым заявлением о Taurus для Украины: что происходит

Мерц настойчиво поддерживал передачу этих ракет Украине, однако официального подтверждения решения пока не было

2 июля 2025, 07:45
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Клименко Елена

Канцлер Германии Фридрих Мерц сохраняет открытую позицию по возможному предоставлению Украине крылатых ракет Taurus немецко-шведского производства.

Мерц поразил новым заявлением о Taurus для Украины: что происходит

Ракеты Taurus. Фото: DW

Как сообщает телеканал n-tv, в интервью для ARD Мерц заявил, что поставка этого высокоточного оружия "остается вариантом", а также подчеркнул, что передача ракет не превратит Германию в участника войны против России.

В то же время канцлер отметил, что эксплуатация ракет Taurus требует сложной технической подготовки, и обучение украинских военных длилось не менее полугода. По его словам, такие тренировки пока еще не начались.

Taurus – это современная крылатая ракета воздушного базирования, разработанная в сотрудничестве компаний MBDA Deutschland и Saab Bofors Dynamics. Ее дальность действия достигает 500 км, а основное предназначение — поражение особо важных объектов в глубоком тылу противника, в том числе мостов, укрепленных бункеров, командных центров, зенитно-ракетных систем и других стратегических инфраструктур.

Ракета запускается с истребителей, что позволяет быстро нанести точечные удары по критическим целям.

Украина неоднократно обращалась к Берлину с просьбой предоставить эти ракеты. Еще в каденции Олафа Шольца Киев заявлял, что не будет использовать Taurus для ударов по российской территории во избежание эскалации со стороны Кремля.

В то же время, несмотря на активную поддержку Мерца и его настойчивые призывы передать ракеты, официальное решение по поставкам пока не объявлено.

Ранее "Комментарии" уже писали, что официальный Берлин должен перейти от демагогии и долгих соображений к конкретным шагам по передаче ВСУ дальнобойных ракет Taurus. В противном случае российская военная машина может воспользоваться задержкой для достижения целей в войне против Украины. Такое заявление во время Черноморского форума безопасности в Одессе сделал бывший министр обороны Великобритании Бен Воллес.



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