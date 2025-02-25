Мэр Покровска обратился к президенту на русском языке: «Заключайте мир»

Экс-нардеп и действующий городской голова Покровска Руслан Требушкин, с начала 2023 года прекративший публичную коммуникацию на страницах своих социальных сетей, вернулся в информационное пространство. Мэр прифронтового города записал видеообращение, посвященное третьей годовщине полномасштабного вторжения, в котором на русском языке обращается к жителям общества и Президенту Украины, пишет "Вильное радио".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Руслан Требушкин отмечает, что часть жителей Покровска и Мирнограда остается в своих городах, несмотря на регулярные обстрелы, ведь у этих людей просто нет другого выхода и должны защитить свое жилье от мародерства.

“Они надеются на мир. Общаясь с этими всеми жителями, я слышу от всех "мира, мира, мира"... Но статистика говорит другое. Статистика, которую предоставляет наш президент, говорит о том, что большинство украинцев хотят войны. Уважаемые жители Покровской громады, жители Донбасса, напишите свои комментарии. Вы хотите мира или хотите продолжения боевых действий и выхода на границы? Ваши комментарии для меня очень важны”, — заметил городской голова Покровска Требушкин.

Он обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил, что "жители Покровской громады, как и большинство украинцев, хотят мира". Чиновник добавил, что "устали от войны" не только гражданские, но и военные.

“Они [гражданские и военные украинцы] хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить", — заключил свое обращение Требушкин.

Напомним, Руслан Требушкин формально остается мэром Покровска, однако после создания городской военной администрации утратил свои полномочия. 7 сентября 2022 года президент назначил начальником Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, который до этого назначения занимал должность заместителя руководителя Очеретинской поселковой громады.