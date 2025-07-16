Мэр латвийского города попал под российские обстрелы в Украине: он получил ранения

Мэр латвийского города Огре Эгилс Гельманис получил ранения в результате российских обстрелов во время гуманитарной поездки в Украину. Он находился в зоне боевых действий, доставляя транспорт и помощь украинским защитникам.

Мэр Огре Эгилс Гельманис. Фото: Lita Millere/LETA

Начальник отдела коммуникации Огрского округа Патрик Грив сообщил, что мэр Огре Эгилс Гельманис был атакован российскими военными. По его словам, детали инцидента пока не разглашаются, однако состояние Гельманиса остается стабильным.

"Такие поездки регулярно входят в повестку дня мэра, даже с 2022 года, с самого начала войны, каждые несколько месяцев было пожертвовано и привезено значительное количество автомобилей, на этот раз около 20 авто", — сказал Грив о поездках Гельманиса в Украину.

Пока известно, что Гельманис попал под обстрел вместе с волонтерами во время выполнения миссии поддержки украинских военных. В марте 2025 года он уже пережил схожий инцидент, когда также попал под вражеский огонь во время поездки на восток Украины.

Министерство иностранных дел Латвии призвало своих граждан, находящихся в Украине, быть максимально осторожными, следить за сообщениями официальных органов и следовать рекомендациям по безопасности.

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