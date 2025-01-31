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Мендель призвала Украину к капитуляции: чем не побрезговала ради денег из РФ

Мендель заявила, что капитуляция это не так уж плохо, потому что якобы только таким образом можно сохранить Украину

сегодня, 12:22 comments1270
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Ткачик Олеся

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для Time заявила, что Украине сейчас нужно прекращение огня, чтобы сохранить государство. Более того, по ее информации, якобы украинцы сейчас находятся "в нетерпеливом ожидании мира".

Мендель призвала Украину к капитуляции: чем не побрезговала ради денег из РФ

Юлия Мендель

"Пока мы принимаем участие в бесконечных дебатах о справедливости и о том, возможен ли вообще быстрый мир, россияне захватывают больше земли и уносят больше жизней. Украина заслуживает будущего вне бесконечной войны", — отметила Мендель.

При этом она убеждена, что даже несовершенное прекращение огня, не удовлетворяющее стремление украинцев к справедливости, является необходимым шагом ради выживания.

"Я призываю наших союзников, наших лидеров и, прежде всего, моих соотечественников: подумайте о ценности прекращения огня. Давайте примем этот трудный путь не как капитуляцию, а как необходимый шаг к обеспечению будущего Украины. Мы в долгу перед нашей нацией, перед теми , кто погиб", — заявила Мендель.

На ее предложение отреагировал политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его мнению, Мендель отрабатывает деньги россиян, озвучивая тезис, что якобы капитуляция – это уже не так плохо, потому что "хотя бы кто-то выживет".

"Несправедливо? Точно ли будет новое нападение в скором времени? Ничего, главное – прекратить огонь сейчас. Не побрезговала даже мертвых приплести: вроде бы капитулировать — это обязанность каждого украинца перед погибшими. Кстати, она же этим фактически предает своего бывшего патрона: Путин же четко озвучил, что любые договоренности будут подписываться только после того, как Зеленского выбросят из власти", — отметил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин в очередной раз опозорился на весь мир.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid02Q8iHjjFdNs3WRAsCiWv2yrmMnbuSN8VVqEFeyXc16ifJAkr2Vtde5ZvNx9vUZz46l
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