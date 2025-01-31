Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для Time заявила, что Украине сейчас нужно прекращение огня, чтобы сохранить государство. Более того, по ее информации, якобы украинцы сейчас находятся "в нетерпеливом ожидании мира".

Юлия Мендель

"Пока мы принимаем участие в бесконечных дебатах о справедливости и о том, возможен ли вообще быстрый мир, россияне захватывают больше земли и уносят больше жизней. Украина заслуживает будущего вне бесконечной войны", — отметила Мендель.

При этом она убеждена, что даже несовершенное прекращение огня, не удовлетворяющее стремление украинцев к справедливости, является необходимым шагом ради выживания.

"Я призываю наших союзников, наших лидеров и, прежде всего, моих соотечественников: подумайте о ценности прекращения огня. Давайте примем этот трудный путь не как капитуляцию, а как необходимый шаг к обеспечению будущего Украины. Мы в долгу перед нашей нацией, перед теми , кто погиб", — заявила Мендель.

На ее предложение отреагировал политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его мнению, Мендель отрабатывает деньги россиян, озвучивая тезис, что якобы капитуляция – это уже не так плохо, потому что "хотя бы кто-то выживет".

"Несправедливо? Точно ли будет новое нападение в скором времени? Ничего, главное – прекратить огонь сейчас. Не побрезговала даже мертвых приплести: вроде бы капитулировать — это обязанность каждого украинца перед погибшими. Кстати, она же этим фактически предает своего бывшего патрона: Путин же четко озвучил, что любые договоренности будут подписываться только после того, как Зеленского выбросят из власти", — отметил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин в очередной раз опозорился на весь мир.



