Мелони окончательно поставила крест на одном типе помощи Украине: о чем идет речь

Италия отказывается от идеи направления своих миротворцев в Украину. Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони отметила, что такая миссия сложна для реализации и может оказаться неэффективной. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Rai 1 Secolo.

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"О предложении отправить европейских солдат, выдвинутом Францией и Великобританией… По моему мнению, это очень сложно воплотить, и я не уверена в ее эффективности. Вот почему, как вы знаете, мы объявили, что не будем отправлять итальянских военных в Украину", — сказала Мелони.

Она пояснила, что обсуждение этой темы возникло из-за попыток европейских стран найти возможности для разрешения конфликта.

Мелони также прокомментировала спор между президентами Украины и США, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а также вице-президентом США Джей Ди Венсом во время встречи в Овальном кабинете. Она считает, что это не те обсуждения, обычно проводимые перед камерами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал два варианта гарантий безопасности для Украины: членство в НАТО или мощная украинская армия и европейский контингент на территории страны.

Не так давно в СМИ появилась информация о разработке плана отправки европейских военных в Украину. Согласно последним данным европейские государства готовы направить до 30 тысяч солдат для этой миссии. При этом европейские военные, вероятно, не будут размещаться на передовой, вместо этого их разместят в нескольких городах на востоке и юге Украины.

Ранее "Комментарии" уже писали, что после победы Дональда Трампа в США, в Европе возобновились разговоры о возможности отправить свои войска на войну в Украину. На эти сообщения отреагировал глава МИД Италии Антонио Таяни, заявивший, что его страна не будет отправлять итальянских солдат в Украину.