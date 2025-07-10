Мелони объяснила, готов ли Путин к миру с Украиной

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что интенсивные атаки России на гражданские объекты в Украине являются четким сигналом нежелания Москвы искать мирные пути урегулирования войны.

Премьер Италии Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Джорджа Мелони во время пресс-конференции в рамках Конференции по восстановлению Украины прокомментировала постоянные и все более агрессивные атаки России на украинские города, которые происходят, несмотря на неоднократные призывы к прекращению огня. По словам итальянского лидера, такими шагами Путин доказывает, что рассчитывает на военные действия, а не дипломатическое окончание войны.

"Мы знаем, насколько важно позволить Украине продолжать защищать себя, также и прежде всего от все более интенсивных, все более жестоких атак, которые продолжает Россия. Эти атаки еще раз подтверждают, насколько отдана Москва собственному видению", — сказала Мелони.

Премьер также напомнила, что именно Украина с первых дней войны демонстрировала открытость к переговорам и была готова согласиться на безусловное прекращение огня, однако аналогичной готовности со стороны России так и не было.

Мелони еще раз подтвердила дальнейшую поддержку Украины со стороны Италии. По ее словам, эта поддержка будет не только в словах, но и в тесном сотрудничестве с Украиной в сфере обороны и безопасности.

"Такая поддержка будет продолжена также через кооперацию между оборонными отраслями. Это один из вопросов, которым мы занимались. Многочисленные соглашения, заключенные сегодня, показывают, что мы, безусловно, хотим продолжать инвестировать в это", — сказала Мелони.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Польши Дональд Туск назвал фактор, без которого невозможно восстановление Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили, почему Россия не идет на мирные переговоры.