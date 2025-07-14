Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами рассказал, что каждый разговор с российским диктатором Путиным его "завораживает", после чего он идет делиться впечатлениями с супругой.

«Мелания Трамп всегда была за Украину»: что известно

" Я много разговариваю с Путиным о том, чтобы это сделать, и всегда кладу трубку и говорю: "Это был приятный телефонный разговор". Я иду домой и говорю первой леди: "Я сегодня разговариваю с Владимиром. У нас был отличный разговор". Она говорит: "О, правда? Только что разбомбили еще один город", — рассказал Трамп.

В сети уже начали комментировать слова президента США, отмечая, что "Мелания всегда была за Украину".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору 50 дней "дедлайна", чтобы заключить соглашение о прекращении огня. В противном случае Трамп пообещал наложить вторичные санкции на Россию в размере 100% пошлин на страну-агрессора и ее торговых партнеров.

В Украине уже называют этот термин "карт бланшем" для Путина, который сможет спокойно совершать свое летнее наступление, захватывая новые территории Украины вплоть до сентября. "50 дней – это уже сентябрь. Который прекрасно укладывается в план летней наступательной кампании путина. Ну, просто чтобы в очередной раз не очаровывались снова", – отмечает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Нардепка Марьяна Безуглая вообще назвала города, которые будут под угрозой штурмов и оккупации россиян за это время. "Без оптимизма, что означает эта "игра": Трамп дал путину еще 50 дней для захвата Украины. Ну а дальше, увидим. Так что карт-бланш, так сказать. На Днепр или Краматорск — все такое аппетитное", – отмечает нардепка.