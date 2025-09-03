logo

Мелания Трамп отправила письмо Путину с просьбой закончить убивать: как ответил президент РФ
Мелания Трамп отправила письмо Путину с просьбой закончить убивать: как ответил президент РФ

Путин ответил на призыв Мелании Трамп к миру ракетным ударом по Киеву

3 сентября 2025, 06:00 comments1889
Автор:
avatar

Ткачова Марія

The Washington Post сообщает, что попытка Первой леди США Мелании Трамп призвать кремль к миру завершилась кровавым ударом по украинской столице.

Мелания Трамп отправила письмо Путину с просьбой закончить убивать: как ответил президент РФ

Реакция Путина на просьбу не убивать людей в Украине

По информации издания, 15 августа Мелания Трамп через своего мужа — президента США Дональда Трампа — передала послание властям России во время встречи с Путиным на Аляске. В нем она призвала прекратить боевые действия хотя бы ради детей, больше всего страдающих войной.

Однако уже 28 августа россия совершила массированную атаку по Киеву, использовав ракеты и дроны. В результате попаданий были разрушены жилые дома и поврежден детский сад. По официальным данным, погибли по меньшей мере 23 человека, среди которых четверо детей, десятки человек получили ранения.

В материале отмечается, что это нападение воспринято как демонстративный вызов не только украинскому народу, но и лично Дональду и Мелании Трамп, выступавших за поиск пути к прекращению войны. Удар стал еще и сигналом пренебрежения к международному сообществу, призвавшему кремль к сдержанности и переговорам.

Аналитики считают, что такая реакция Москвы свидетельствует о стремлении Путина показать собственную "независимость" от любого давления со стороны Вашингтона и одновременно послать сигнал союзникам Украины о нежелании останавливать агрессию.

Таким образом, попытка дипломатического обращения Первой леди США превратилась в очередной трагический эпизод войны, который подчеркнул, что даже гуманитарные призывы, касающиеся детей, в кремле игнорируются, а ответы россии остаются жестокими и кровавыми.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на сегодняшний день враг нанес очередной удар дронами по территории Кировоградской области. Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, целью атаки стала Знаменская община, в том числе объекты АО "Укрзализныця".



Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/09/02/melania-trump-putin-letter-ukraine-bombing/?utm_source=chatgpt.com
