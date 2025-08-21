Меган Моббс, дочь специального представителя США по Украине Кита Келлога, высмеяла территориальные требования российского диктатора Владимира Путина. В соцсети X она подчеркнула, что стремление России захватить украинские земли не может рассматриваться как рациональное или законное желание.

Меган Моббз

"Я не понимаю логики, по которой стремление России завладеть территориями считается оправданным требованием. К примеру, я хочу Mercedes G-Wagon. Но если я ворвусь в автосалон и попробую его забрать, меня справедливо арестуют. Точно так же международное право не может быть стерто агрессией", — написала она.

Таким образом, Моббс подчеркнула: любые попытки Москвы оправдать войну "историческими" или "политическими" аргументами не имеют ничего общего с правом и справедливостью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ританское издание The Financial Times сообщает, что новые заявления Кремля фактически омрачают надежды на достижение мирного соглашения по Украине. Россия настаивает, что согласится только на такие гарантии безопасности, которые дадут ей право вето на любые меры по защите Украины.

Эта позиция, озвученная министром иностранных дел Сергеем Лавровым фактически нивелирует попытки США продвинуть договоренности о мире и гарантиях безопасности для Киева. По оценке журналистов, требование Москвы сводит на нет любые варианты компромисса, поскольку Украина и ее партнеры не могут согласиться на условия, оставляющие России возможность блокировать ключевые решения.

Такие заявления также подвергают сомнению вероятность предстоящей встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они резко контрастируют с недавним оптимизмом американских чиновников, еще несколько дней назад выражавших осторожную надежду на прогресс в мирных переговорах.



