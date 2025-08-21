Меган Моббз сравнила аппетиты путина с угоном Mercedes

Рубрики
Ткачова Марія
Меган Моббс, дочь специального представителя США по Украине Кита Келлога, высмеяла территориальные требования российского диктатора Владимира Путина. В соцсети X она подчеркнула, что стремление России захватить украинские земли не может рассматриваться как рациональное или законное желание.
Меган Моббз
"Я не понимаю логики, по которой стремление России завладеть территориями считается оправданным требованием. К примеру, я хочу Mercedes G-Wagon. Но если я ворвусь в автосалон и попробую его забрать, меня справедливо арестуют. Точно так же международное право не может быть стерто агрессией", — написала она.
Таким образом, Моббс подчеркнула: любые попытки Москвы оправдать войну "историческими" или "политическими" аргументами не имеют ничего общего с правом и справедливостью.
Такие заявления также подвергают сомнению вероятность предстоящей встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они резко контрастируют с недавним оптимизмом американских чиновников, еще несколько дней назад выражавших осторожную надежду на прогресс в мирных переговорах.