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Медведев заявил, что США правят рептилоиды

Заявления Медведева все меньше граничат со здравым смыслом

30 декабря 2024, 16:43
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Недилько Ксения

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже видит вокруг рептилоидов и инопланетян. Такое заявление он сделал, подводя итоги года и отметил, что все его погнозы в году сбывались.

Медведев заявил, что США правят рептилоиды

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"В прошлом году я составил список абсолютно нереальных, но ожидаемых событий. Теперь пора проанализировать несостоявшиеся результаты вымышленных прогнозов. И вот что выходит. Все, ну все, что я написал – все сбылось! Сравните", – призывает Медведев свою аудиторию.

Одним из пунктов стало массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением более половины мест в Конгрессе США.

"Мерцающие инфернальным светом объекты, которые массово пролетели в 2024 году над территорией США, конечно же, инопланетные корабли. Сегодня все они составлены в Ангаре 18 на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон. А насчет сенаторов и конгрессменов… всмотритесь в их жуткие лица внимательнее. Это, вне всякого сомнения, гнусные рептилоиды (например, Линдси Грэм, Майкл Маккол, Стив Коэн, Джейми Раскин, Ричард Блюменталь и другие несимпатичные чешуйчатые животные)", – издал россиянин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как до этого Медведев угрожал всей Европе.

Медведев отметил, что рано или поздно ситуация с завершением "гибридной войны Запада против России" наступит, и тогда Россия будет "прощать те слабые страны, которые подверглись давлению англосаксов" и выражали антироссийскую позицию. Он также заявил, что Россия сможет в ближайшие сто лет "игнорировать США", чтобы не произошло мировой ядерной войны. А также главная цель России – наказать Европу, считает Медведев.



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