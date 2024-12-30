Медведев заявил, что США правят рептилоиды

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Недилько Ксения
Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже видит вокруг рептилоидов и инопланетян. Такое заявление он сделал, подводя итоги года и отметил, что все его погнозы в году сбывались.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Одним из пунктов стало массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением более половины мест в Конгрессе США.
Напомним, портал "Комментарии" писал, как до этого Медведев угрожал всей Европе.
Медведев отметил, что рано или поздно ситуация с завершением "гибридной войны Запада против России" наступит, и тогда Россия будет "прощать те слабые страны, которые подверглись давлению англосаксов" и выражали антироссийскую позицию. Он также заявил, что Россия сможет в ближайшие сто лет "игнорировать США", чтобы не произошло мировой ядерной войны. А также главная цель России – наказать Европу, считает Медведев.
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