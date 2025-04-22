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Медведев угрожает убить за антивоенную позицию: что известно

Медведев набросился на легенду хоккея из-за его слов о войне

сегодня, 17:04
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Автор:
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Ткачова Марія

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек заявил, что получил угрозы убийством от бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Медведев угрожает убить за антивоенную позицию: что известно

Доминик Гашек — antikor.com.ua

Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter) . По словам Гашека, Медведев открыто угрожал ему смертью из-за его позиции по поводу войны России против Украины и призывы исключить российских спортсменов из мирового спорта.

Гашек рассказал, что направил два официальных письма — одно в Международный олимпийский комитет (МОК) , другое — в Международную федерацию хоккея (IIHF) . В этих письмах он сообщил об угрозах и призвал руководителей спорта принять меры.

"Я сообщаю им, что бывший президент РФ Медведев угрожал меня убить. Кроме того, я подчеркиваю, насколько важны их решения в ближайшие месяцы. Я снова предлагаю свою помощь в создании таких правил, чтобы спорт больше не использовался в качестве инструмента российской пропаганды и оправдания войны", — написал Доминик Гашек.

Он также пообещал, что вскоре опубликует оба письма , чтобы общественность могла ознакомиться с деталями.

Доминик Гашек – один из самых известных европейских хоккеистов 90-х и 2000-х, звезда NHL и Олимпийских игр. После полномасштабного вторжения России в Украину он последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных турнирах . По его мнению, это позволяет Кремлю легитимизировать войну, прикрываясь спортом.

Это заявление об угрозах вызвало резонанс в Европе, ведь Медведев не в первый раз делает агрессивные заявления в адрес иностранных деятелей. Теперь к этой истории могут приобщиться и международные спортивные органы, ведь речь идет не только о спорте, но и о безопасности публичного лица.

Реакция МОК и IIHF пока не обнародована.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский повторил свое предложение Путину: ожидает серьезную готовность России .



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Источник: https://x.com/hasek_dominik/status/1914410222720028853
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