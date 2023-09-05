Медведев сделал цинические заявления по геноциду в Украине

Международная комиссия ООН по расследованию российских преступлений в Украине 4 сентября объявила, что "не имеет достаточных доказательств" геноцида в Украине со стороны россиян. На эти слова отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев.



Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Руководитель международной комиссии при ООН Эрик Мьосе указал, что на этом этапе еще не установлен происходит ли геноцид в Украине. Однако Мьосе добавил, что независимая комиссия будет работать и дальше, чтобы выявить признаки геноцида. На заявления Эрика Мёсе ответил российский политик Дмитрий Медведев.

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"Если члены этой комиссии действительно хотят найти в Украине геноцид и военные преступления, то следует прекратить вести себя как слепые кроты", — утверждает Медведев и обвиняет Украину в геноциде.

Российский политик в очередной раз использовал пропагандистские нарративы, что Украина якобы восемь лет обстреливала мирное население Донбасса.

"Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельство того, что геноцид якобы исходит от России", — цинично заявляет Медведев.

Кроме того, бывший президент РФ начал проклинать украинцев и заявил, что "независимо от правовой квалификации" они должны "гореть в аду".

Следует отметить, что Медведев избежал заявлений Месе, где было сказано, что комиссия обнаружила "большое количество военных преступлений". Большинство из них относятся к двум категориям: пыткам и атакам на энергетические системы Украины. Руководитель международной комиссии при ООН заявляет, что эти действия можно рассматривать как преступления против человечности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев отреагировал на информацию ГУР о количестве ракет в России.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который угрожает НАТО из-за согласия Запада на уничтожение всего российского в Крыму.