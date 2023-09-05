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Медведев сделал цинические заявления по геноциду в Украине

После отчета Международной комиссии ООН, Дмитрий Медведев обвинил Украину в геноциде.

сегодня, 11:22
Автор:
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Slava Kot
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Международная комиссия ООН по расследованию российских преступлений в Украине 4 сентября объявила, что "не имеет достаточных доказательств" геноцида в Украине со стороны россиян. На эти слова отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

Медведев сделал цинические заявления по геноциду в Украине

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Руководитель международной комиссии при ООН Эрик Мьосе указал, что на этом этапе еще не установлен происходит ли геноцид в Украине. Однако Мьосе добавил, что независимая комиссия будет работать и дальше, чтобы выявить признаки геноцида. На заявления Эрика Мёсе ответил российский политик Дмитрий Медведев.


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"Если члены этой комиссии действительно хотят найти в Украине геноцид и военные преступления, то следует прекратить вести себя как слепые кроты", — утверждает Медведев и обвиняет Украину в геноциде.

Российский политик в очередной раз использовал пропагандистские нарративы, что Украина якобы восемь лет обстреливала мирное население Донбасса.

"Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельство того, что геноцид якобы исходит от России", — цинично заявляет Медведев.

Кроме того, бывший президент РФ начал проклинать украинцев и заявил, что "независимо от правовой квалификации" они должны "гореть в аду".

Следует отметить, что Медведев избежал заявлений Месе, где было сказано, что комиссия обнаружила "большое количество военных преступлений". Большинство из них относятся к двум категориям: пыткам и атакам на энергетические системы Украины. Руководитель международной комиссии при ООН заявляет, что эти действия можно рассматривать как преступления против человечности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев отреагировал на информацию ГУР о количестве ракет в России.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который угрожает НАТО из-за согласия Запада на уничтожение всего российского в Крыму.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/383
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