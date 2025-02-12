Медведев предложил украинцам «снова почувствовать себя русскими»

После массированной атаки на Киев в России высказался Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, предложивший украинцам "опять почувствовать себя русскими".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

" Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что кремлевские z-каналы, в том числе и пропагандист Соловьев, пишут, что якобы "Россия атаковала военные объекты в Киеве, а украинская ПВО вызвала пожары в нескольких районах".

На самом деле: террористическая атака против украинского народа в очередной раз унесла и изуродовала жизнь людей – в Оболонском районе есть один погибший человек и еще четверо пострадавших, среди которых девятилетняя девочка. Разрушены два офисных здания, в одном из них возник пожар, сообщили в ГСЧС. Также пожары загорелись в Святошинском и Голосеевском районах. Всего на местах происшествия работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники. "Кремлевские нарративы о "кривой украинской ПВО", пораженные "базы ГУР и СБУ", "атака на военные объекты" — попытка переложить ответственность за свои военные преступления на жертву", — отмечают в Центре.