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Медведев предложил украинцам «снова почувствовать себя русскими»

Медведев выдал порцию бреда после атаки на Киев: это «чистка мозгов»

сегодня, 10:06
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Недилько Ксения

После массированной атаки на Киев в России высказался Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, предложивший украинцам "опять почувствовать себя русскими".

Медведев предложил украинцам «снова почувствовать себя русскими»

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что кремлевские z-каналы, в том числе и пропагандист Соловьев, пишут, что якобы "Россия атаковала военные объекты в Киеве, а украинская ПВО вызвала пожары в нескольких районах".

На самом деле: террористическая атака против украинского народа в очередной раз унесла и изуродовала жизнь людей – в Оболонском районе есть один погибший человек и еще четверо пострадавших, среди которых девятилетняя девочка. Разрушены два офисных здания, в одном из них возник пожар, сообщили в ГСЧС. Также пожары загорелись в Святошинском и Голосеевском районах. Всего на местах происшествия работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники. "Кремлевские нарративы о "кривой украинской ПВО", пораженные "базы ГУР и СБУ", "атака на военные объекты" — попытка переложить ответственность за свои военные преступления на жертву", — отмечают в Центре.

                                               



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