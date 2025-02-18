Медведев назвал Украину «бешеным животным, которое нужно усыпить»

В России позапрошлой ночью была выведена из строя нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае, крупнейшая в Каспийском трубопроводном консорциуме, обеспечивающая основной экспорт нефти из Казахстана. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия безопасности СНБО Украины Андрей Коваленко, передает портал "Комментарии".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

На этот удар истерически отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, обозвал Украину "бешеным животным".

Он заявил, что украинские беспилотники атаковали насосно-перекачивающую станцию, обеспечивающую транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума.

"Это актив отнюдь не российский, и нефть в нем по своему правовому режиму является международной. Она принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая, прежде всего, американские и европейские. По ней в том числе идет перекачка их нефти из нефтяных проектов в Казахстане – из Тенгиза, Карачаганака и Кашагана. При этом доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК в 2024 году составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – более 65%. Неонацистский режим в Киеве, конечно, это знал. И несмотря на самую высокую зависимость от Вашингтона, намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенный ущерб", – заявил Медведев.

Он в истерической и оскорбительной форме отметил, что такой удар Украина якобы нанесла из-за того, что США угрожали приостановить военную помощь, а также Дональд Трамп выражал намерения снизить цены на нефть.

" А удар по нефтяному консорциуму способен остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок, увеличить скачки цен на нефть и нанести прямые убытки американским компаниям. То есть удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу ", – заявил россиянин.

Медведев назвал Украину бешеным животным, а США – хозяевами, которым необходимо "усыпить больное животное".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Минобороны России заявили, что позапрошлой ночью их ПВО якобы обезвредило 90 беспилотников и управляемую ракету "Нептун-МД".