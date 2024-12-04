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Медведев назвал президента предателем, слабаком и вором: но есть нюанс

Очередную партию бреда выдал российский политик Дмитрий Медведев

4 декабря 2024, 10:50 comments12307
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Недилько Ксения

О выступающих против Российской Федерации президентах высказался Заместитель председателя СНБО России Дмитрий Медведев, чьи выпады все больше напоминают симптомы шизофрении, чем политического деятеля.

Медведев назвал президента предателем, слабаком и вором: но есть нюанс

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В этот раз Медведев высказался на фоне событий в Южной Корее.

"Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль должен уйти. Он объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки. Изменник. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна. 

Президент Франции Макрон не справился с правительственным кризисом и должен уйти. Слабак. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна. 

Президент Грузии Зурабишвили должна уйти после истечения полномочий, но не хочет этого делать. Наглая дура. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", – написал россиянин.

Он также высказался в сторону Украины и президента Зеленского, пригрозив ему публичной казнью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Пхеньян не зря заботится о своей безопасности": в России сделали заявление относительно Южной Кореи

Южная Корея непредсказуема, Пхеньян не зря заботится о своей безопасности, сообщила представительница оккупационного МИД РФ Мария Захарова, передает пропагандистское информагентство ТАСС.

"На мой взгляд, многие поняли, почему КНДР и почему Пхеньян так обеспокоены своей безопасностью. Да потому что когда они видят, что через пару часов страна из заявленной демократии может превратиться в абсолютный хаос с танками на улицах. <...> с таким соседом непредсказуемым или, наоборот, предсказуемым с точки зрения нестабильности, стоит заняться вопросами своей безопасности", — заявила Захарова.



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