Причины начала так называемой "спецоперации" России на территории Украины варьируются — называли НАТО, защиту русского языка, защиту населения. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал еще об одной.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По его словам, спецоперация началась, в том числе, из-за "трещины" в миропорядке, сложившемся после Второй мировой войны, пишет российское издание “ТАСС”.

"Когда уроки великой кровавой войны были забыты, память павших была забыта, а на передний план были выставлены ценности, совершенно неприемлемые для большинства людей на нашей планете", — отметил он.

Напомним: глава Кремля Владимир Путин в Пекине рассказал о своем видении путей завершения войны в Украине. Выразил уверенность, что можно договориться о приемлемом для всех варианте прекращения "конфликта" в Украине. Заявил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию, но отметил, что Россия готова также решить поставленные задачи военным путем. По его словам, подходы к урегулированию украинского вопроса могут быть разными, среди них — воевать до последнего и попытки разрешить конфликт мирно.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Путина, Трамп просил его провести встречу с Зеленским. Также заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если готов к встрече.

Сделал глава Кремля и несколько заявлений о проведении так называемой "СВО". По его словам, Россия борется не столько за территории, сколько за права людей.