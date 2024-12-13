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Медведев ищет "сближение" РФ с Украиной: о чем "фантазирует" после визита в Китай

Медведев после визита в Китай опубликовал статью, в которой говорил о "общих традициях" и одном "языке"

сегодня, 19:12
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Кречмаровская Наталия

Экс-президент России Дмитрий Медведев снова завел разговор об одном языке. Своими мыслями он поделился в своей статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь".

Медведев ищет "сближение" РФ с Украиной: о чем "фантазирует" после визита в Китай

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Как сообщает российское издание “ТАСС”, по словам Медведева, настоящий язык общения на землях Украины был намного ближе к русскому языку, чем "выхолощенный" нынешний "язык"

Он отметил, что попытки "недругов" подчеркнуть антагонизм украинского языка к русскому намеренно разрывают "ткань многовековых традиций”.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что пропаганда России активно распространяет тезисы из статьи экс-президента России Дмитрия Медведева, написанной после посещения Китая.

"Статья полностью состоит из пропагандистских штампов, что "украинцы и русские — один народ", "настоящий язык общения украинцев почти русский" и т.д. Также статья содержит аналогии истории Китая, которые якобы должны доказывать правдивость ru-пропаганды”, — отмечают в ЦПД.

В итоге Медведев призывает украинцев отказаться от своей идентичности, угрожая "полным исчезновением Украины с карты мира".

"Эти экзерсисы Медведева — лишь очередная попытка оправдать захватническую войну против Украины псевдоисторическими и псевдолингвистическими фантазиями", — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, пока в Кремле рассказывают о призрачном единении, для Украины, как рассказал портал "Комментарии", сохраняется угроза удара "Орешником". В США предупредили, что РФ может применить ракету уже в ближайшие дни — вероятно, даже в ближайшие выходные.

В США отметили, что Россия хотела использовать это "оружие для устрашения" Украины и ее сторонников, но эта ракета "не меняет правила игры на поле боя".



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Источник: https://t.me/tass_agency/290849
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