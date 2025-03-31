Медведчука зовут в Украину: что известно о "очередном анекдоте"

Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Повестка назначена на 16 апреля, хотя общеизвестно, что он находится в России.

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

Эта ситуация выглядит странной, поскольку ранее Медведчук был передан российской стороне в рамках обмена на украинских военнопленных. Об этом сообщила народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

В своем сообщении она назвала этот вызов "очередным анекдотом". По ее словам, прокуратура делает вид, что не знает о том, что подозреваемого в государственной измене Медведчука украинские власти передали Москве.

"Я скажу больше: Медведчуку сейчас даже дают возможность максимально вывести свои активы из Украины. Об этом немало журналистских расследований", — отметила депутат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стали известны новые подробности обмена Медведчука . Страна-агрессор не просила обмена Виктора Медведчука. Также Москва не интересуется возможностью обмена экс-главы "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

"Россия официально не требовала обмена Медведчуком... В неофициальных переговорах официально российская сторона его не просила. Россия не могла признать свою заинтересованность Медведчуком. Это показало бы слабость Путина", — сказал Охрименко.

По его словам, запрос об обмене Медведчука направили через так называемое "министерство государственной безопасности ДНР".

"А по Богуслаеву даже такого нет. Чтобы вы понимали их позицию. Это говорит о том, что Россия чужими руками делает грязные дела", — добавил руководитель Секретариата Коордштаба.





