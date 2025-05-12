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Медсестра одним выстрелом из гранатомета уничтожила группу оккупантов

Медсестра уничтожила группу российских солдатов выстрелом из гранатомета и спасла подразделение от окружения.

сегодня, 10:33
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Автор:
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Slava Kot

Пошедшая добровольцем на войну медсестра Светлана смогла ликвидировать одним выстрелом гранатомета группу оккупантов, пошедших в штурм. Таким образом, женщина спасла собратьев от активного наступления и окружения россиян.

Медсестра одним выстрелом из гранатомета уничтожила группу оккупантов

Светлана уничтожила гранатометом группу окупантов на фронте

Как сообщает в Facebook 128 отдельная бригада ТрО "Дике Поле" СВ ВСУ, в момент атаки российских оккупантов с бронетехникой и десантом подразделение на Запорожском направлении осталось без командира. Руководство взяла на себя Светлана, получавшая инструкции от комбата, видевшего поле благодаря видеотрансляции. Таким образом, медсестра руководила действиями бойцов на позициях.

Сначала Светлана отстреливалась с собратьями, однако вскоре стало ясно, что они попали в окружение – группа оккупантов зашла в один из домов в тыл, чем взяла под огневой контроль пути отступления и доставки боеприпасов. В этот момент Светлана решила устранить их одноразовым гранатометом.

"Я попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции, потому что тогда точно не устоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла навстречу российским штурмовикам. Они подобрались слишком близко — были всего через два дома. Я обошла их, встала и произвела выстрел в окно дома. Вся группа оккупантов там и осталась”, — рассказала Светлана.

Светлана работала медсестрой в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре, однако с началом полномасштабного вторжения пошла на войну добровольцем. Сын Светланы, тоже доброволец, погиб в бою под Бахмутом. Недавно она получила награду Крест Сухопутных войск от командира 128 бригады ТРО "Дике Поле".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Украина впервые в мире уничтожила российский самолет Су-30 оригинальным способом.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1CR89oemzN/
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