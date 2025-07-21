Медик 60 ОМБр: мне приказывали не помогать раненым — есть записи

Начальник медицинского пункта 3-го механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Зотя опубликовал публичное обращение, в котором заявил о системных злоупотреблениях и нарушениях со стороны командования. По его словам, в подразделении фиксируются попытки скрыть санитарные потери, а раненым военным отказывают в медицинском обеспечении.

Медик обвинил командование 60 ОМБр в скрытии потерь

Медик утверждает, что 20 июля, находясь в законном отпуске, получил звонки от командира батальона Богдана Дивака и начальника штаба Евгения Воробьева. Они якобы потребовали отменить увольнение военнослужащих по состоянию здоровья, несмотря на соответствующие основания.

В своем обращении Зотя отмечает, что подобные случаи не единичны. Он обвиняет высшее руководство бригады, в частности командира Андрея Бородина, в регулярном сокрытии санитарных потерь, не вносимых в журнал боевых действий, что является грубым нарушением военной документации.

Также, по словам медика, ему не раз приказывали отказывать раненым в помощи, что ставило под угрозу жизнь бойцов.

"Начальник штаба и комбат регулярно в телефонных разговорах требовали не предоставлять медицинское обеспечение нашим военным", — заявил Зотя.





Отдельно он обвинил начальника медицинской службы бригады Дмитрия Башмакова в тайном прикрытии преступных приказов и нежелании фиксировать реальное положение дел.

К своему обращению медик добавил аудиозаписи, которые, по его словам, доказательства давления. На одном из них якобы начальник штаба заявляет, что даже если привезут трупы — увольнения не давать, а другой голос говорит, что война все спишет.

В 60 ОМБр уже отреагировали на публикацию и сообщили о начале служебной проверки. В случае подтверждения изложенных фактов материалы могут быть переданы правоохранительным органам.

Зотя заявил, что готов дать официальные показания и передать все доказательства следствию. Он также призвал к публичной огласке, поскольку, по его словам, "без давления общества система не работает".

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