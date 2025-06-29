"Медальку маме передадим": Безуглая заявила об "убийстве" пилота F-16 - кого обвиняет

Народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на гибель украинского пилота Максима Устименко, руководившего истребителем F-16 во время массированной атаки России. По ее словам, посылать пилотов сбивать "шахеды" — это их убийство.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X опубликовала сообщение в котором критикует украинское военное руководство из-за нескольких факторов, в частности, недостаточного развития беспилотной системы противовоздушной обороны, а также блокирования закупки.

" Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать дроновое ПВО, блокировать закупки и одновременно посылать стоящих живых летчиков сбивать "Шахеды", так это — УБИЙСТВО пилотов и уничтожение самолетов. А потом можно по печалить, конечно. Не забудем, не простим, медальку маме передадим", — написала Безуглая.

Народная депутат заявила, что до сих пор неизвестны детали относительно первой гибели пилота F-16.

"Результаты расследования первой катастрофы F-16 до сих пор не обнародованы. Соболезнования родным и близким...", — добавила БезуглаЯ.

Напомним, что в ночь на 29 июня 2025 года Россия совершила массированную атаку по Украине с использованием ракет и дронов разных типов. Во время противодействия российскому обстрелу погиб украинский пилот Максим Устименко, руководивший истребителем F-16 и уничтоживший семь воздушных целей. Именно во время уничтожения последней цели в Устименко получил повреждение самолет и он не смог катапультироваться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинского пилота F-16 Максима Устименко.

Также "Комментарии" писала, что у Зеленского анонсировали ответ на самую масштабную атаку России.