Май станет самым сложным: известно, какой приказ получили российские командиры

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Ткачик Олеся
На прошлой неделе практически все командующие российскими группами войск в Украине получили установку к активизации и наращиванию наступательных действий. Так называемое “Пасхальное перемирие” должно было стать промежуточным этапом для формирования условий к последующей активизации, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление "Александр Коваленко.
Война в Украине
По его информации, основным направлением для удара у оккупантов будет Лимано-Купянская ось, с активизацией по правому берегу Оскола и Чёрного Жеребца. Но, как говорит эксперт, целью для них является не оккупация Харьковской области и Харькова, это им совсем не по силу, а именно отвлечение внимания.
Поэтому, по его прогнозам, в ближайшее время нужно ожидать постепенного увеличение штурмовых действий на Лиманском направлении и по Купянску, в особенности по правому берегу.
Но, как говорит Коваленко, за этой катализацией сил и средств по Лимано-Купянской оси последует куда более интенсивное наступление на Константиновском направлении и, не исключено, что в приоритете будет и Сиверское.
По его словам, стоит понимать, что постепенное наращивание активности оккупантов во второй половине апреля, перерастёт в полную катализацию их действий именно в мае.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, куда россияне пойдут с наступлением.
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