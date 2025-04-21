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Май станет самым сложным: известно, какой приказ получили российские командиры

Российские оккупанты в мае пойдут в наступление, самые горячие точки уже определены

сегодня, 16:36
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Ткачик Олеся

На прошлой неделе практически все командующие российскими группами войск в Украине получили установку к активизации и наращиванию наступательных действий. Так называемое “Пасхальное перемирие” должно было стать промежуточным этапом для формирования условий к последующей активизации, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление "Александр Коваленко.

Май станет самым сложным: известно, какой приказ получили российские командиры

Война в Украине

По его информации, основным направлением для удара у оккупантов будет Лимано-Купянская ось, с активизацией по правому берегу Оскола и Чёрного Жеребца. Но, как говорит эксперт, целью для них является не оккупация Харьковской области и Харькова, это им совсем не по силу, а именно отвлечение внимания.

"Да, они ставят перед собой целью выход в целом на левый берег Оскола и контроль над Купянском и Лиманом, но не сейчас. Сейчас это попытка отвлечения внимания от Донецкой области, в особенности от Константиновского направления", — подчеркнул Коваленко.

Поэтому, по его прогнозам, в ближайшее время нужно ожидать постепенного увеличение штурмовых действий на Лиманском направлении и по Купянску, в особенности по правому берегу.

Но, как говорит Коваленко, за этой катализацией сил и средств по Лимано-Купянской оси последует куда более интенсивное наступление на Константиновском направлении и, не исключено, что в приоритете будет и Сиверское.

"Почему? Потому, что закрытие Торецкого плацдарма открывают путь оккупационным войскам на Константиновку с юга, а на Лиманском направлении, действия 25-й ОВА закрывают вопрос Серебрянского леса, с охватом 20-й ОВА направления с севера, а Сиверское направление – прямой удар с выходом на славяно-Краматорскую агломерацию", — сообщил Коваленко.

По его словам, стоит понимать, что постепенное наращивание активности оккупантов во второй половине апреля, перерастёт в полную катализацию их действий именно в мае.

"Наверное, именно май в 2025 году может стать самым непростым во всём году", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, куда россияне пойдут с наступлением.




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Источник: https://t.me/zloyodessit/24165
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