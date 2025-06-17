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Май оказался неудачным для Путина: почему денег на войну стало меньше

В мае доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов снизились на 0,48 млрд долл. к апрелю до 12,6 млрд долл

сегодня, 12:13
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Кравцев Сергей

Доходы страны-агрессора от экспорта нефти и нефтепродуктов в мае 2025 года снизились из-за падения цен. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует отчет Международного энергетического агентства.

Май оказался неудачным для Путина: почему денег на войну стало меньше

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В мае доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов снизились на 0,48 млрд долл. к апрелю до 12,6 млрд долл. Они были ниже на 4 млрд долл. к уровню мая 2024 года, говорится в публикации.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в мае сократился на 0,23 млн баррелей в сутки до 7,3 млн баррелей в сутки и был ниже уровня мая 2024 года на 0,38 млн баррелей в сутки.

В то же время отгрузки российской нефти в мае 2025 года сохранились на уровне предыдущего месяца — 4,7 млн баррелей в сутки, — но были на 0,02 млн баррелей в сутки ниже уровня мая 2024 года.

Экспорт нефтепродуктов в мае 2025 года снизился к апрелю на 0,2 млн баррелей в сутки, а год к году — на 0,1 млн баррелей в сутки до 2,6 млн баррелей в сутки.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз не готов пойти на тот шаг, чтобы единолично снизить максимальную цену на нефть из России с 60 до 45 долларов за баррель. Причина такой позиции ЕС состоит в том, что данную инициативу, скорее всего, не поддержит G7. Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на двух дипломатов ключевых государств ЕС, осведомленных с ходом заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper).

Ранее "Комментарии" писали – снижение ценового предела на российскую нефть: кто на Западе решил спасти Путина.




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