Ответственными за очередное преступление против человечности и массовое убийство мирного украинского населения Владимир Путин и Дональд Трамп, убежден российский оппозиционер и социолог Игорь Эйдман. По его мнению, недавнее заявление Трампа о якобы неминуемой капитуляции Украины, которое, по версии президента США, затягивает Владимир Зеленский, фактически стало приглашением для Москвы усилить военное давление на Киев.

Война в Украине. Фото: 24 Канал

Эйдман отмечает, что Путин отреагировал так, как следует ожидать от авторитарного лидера — массированными ракетными ударами по гражданской инфраструктуре.

"Путин знает только один язык — язык смерти, и он охотно пользуется им против мирного населения Украины", — утверждает социолог.

В то же время Трамп, назвав украинского президента "человеком с пустыми картами", показал свою полную преданность кремлевской пропаганде.

"У Зеленского могут быть не самые сильные карты, но он точно не шулер и не собирается играть по правилам Кремля", – подчеркивает Эйдман.

Эксперт сравнивает нынешнюю ситуацию с классическим примером измены: языком образов, Трамп не сдает Украине, он изменяет собственной стране — США — превращая ее в союзника агрессора.

"В этом есть все: непростительная политическая измена, подкуп и логистическая поддержка врага, — отмечает социолог. — Это не просто дипломатические игрища, а передача контроля над властью в руки Кремля".

Несмотря на геополитические интриги, Эйдман убежден, что Украина выстоит. Он отмечает: "Истинная сила народа и армии — не в пустых словах, а в единстве и готовности защищать свою землю". Зато будущее Соединенных Штатов в случае укрепления кремлевского влияния выглядит все более туманным.

Портал "Комментарии" писал, что призыв президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину прекратить огонь в Украине подчеркивает рискованное предположение, которое он сделал в своем стремлении к скорейшему прекращению войны.