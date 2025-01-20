Массовые СЗЧ в армии: задержан экс-командир 155 бригады

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и при содействии Министерства обороны и командования ВСУ задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, не реагировавшего на правонарушения в его подразделении, в том числе на самовольное оставление воинской части его бойцами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Государственного бюро расследований.

Задержание подозреваемого, фото: ГБР

Отмечается, что командир также умышленно не выполнял других действий, возложенных на него служебными обязанностями. В частности, в течение 2024 года он не направил в органы досудебного расследования ни одного сообщения относительно подчиненных военнослужащих, совершивших уголовные правонарушения.

Установлено, что полковник в течение прошлого года располагал информацией о СЗЧ в его бригаде. Командный состав воинской части докладывал ему об этом не только устно, но писал рапорты и донесения о фактах совершения подчиненными военнослужащими уголовных правонарушений. В частности, связанных с самовольным оставлением воинской части и места несения службы, а также невозвратом военнослужащих из отпусков, командировок и больничных. Однако командир, вопреки требованиям Закона, не информировал органы досудебного расследования о выявленных фактах.

Из-за действий командира правоохранители не могли начать правовую процедуру поиска и возвращения военнослужащих в воинскую часть и батальонов резерва, или в некоторых случаях обеспечить отбывание ими наказания за совершенные преступления.

В ГБР отмечают, что некоторые подчиненные периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, после чего делали это повторно, испытывая полную безнаказанность за такие противоправные действия.

"Систематическое сокрытие бывшим комбригом значительного количества преступлений, совершенных подчиненными военнослужащими, повлекло негативное влияние на деятельность органов управления бригады", – говорится в сообщении.

Также командир не принимал других превентивных мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению самовольного ухода из воинской части подчиненными. В частности, в списки лиц, спланированных для прохождения подготовки на территории Республики Франция, полковник безосновательно включил немотивированных к несению военной службы мужчин. Среди них были лица, в отношении которых содержались оговорки и запреты в поручениях и приказах высшего руководства.

В частности, 22 военнослужащих, которые были призваны за мобилизацией из приграничных областей, но место их регистрации находится в других областях, а также 15 военнослужащих, привлекавшихся в 2024 году накануне их мобилизации на военную службу к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска через государственную границу В результате 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции.

"Из-за действий экс-комбрига усложнилось выполнение ВСУ функций обороны и выполнение отдельных боевых задач из-за недостаточной численности личного состава. Это также подорвало престиж и авторитет как воинской части, так и сил обороны в целом, снизило боевую готовность и боеспособность подразделения, и привело к появлению новых военных угроз национальной безопасности Украины" , — сообщают в ГБР.

Правоохранители задержали бывшего комбрига 155 ОМБр. Он будет доставлен в Киев для сообщения ему о подозрении в ненаправленном военным должностным лицом в орган досудебного расследования сообщения о подчиненном, совершившем уголовное правонарушение, а также в другом умышленном неисполнении военным должностным лицом действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить , что совершено в условиях военного положения и причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы.

Также планируется ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.