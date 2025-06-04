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Массовые перебрасывания техники оккупантов: какие направления усиливает враг

Россияне перебрасывают колонны военной техники через оккупированные территории

сегодня, 08:35
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Недилько Ксения

Ночью зафиксирована колонна в 40 единиц военной техники (грузовики и тягачи) без света в сопровождении на высокой скорости через Мариуполь в направлении Запорожской области. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Массовые перебрасывания техники оккупантов: какие направления усиливает враг

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"Днем перебрасывание живой силы из Бердянской агломерации в направление Таганрога. Колонна в сопровождении из 15 грузовиков. Снова, вокзал – поезд – Сумщина?

Последние дни перебрасывания от локальных перешли в состояние "срочных". Отсюда и ночной режим безопасности и организованные колонны от 10 грузовиков. Последний раз такое фиксировали во время наступления на Угледар", – отмечает Андрющенко.


Массовые перебрасывания техники оккупантов: какие направления усиливает враг - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Константиновском направлении оккупанты продолжают давить, пытаясь любыми способами взять ВСУ в охват. Об этом сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.

"В Яблоновке продолжаются бои, все складывается не совсем в нашу пользу. Если враг захватит это огромное село, то можно будет констатировать, что первая линия обороны Констахи на этом участке прорвана. Далее либо враг масштабирует прорыв, либо будет остановлен, либо будет приостановлен с огромными потерями за каждую сотню". подчеркивает Мирошников.

Он добавляет, что с нашей стороны оборона города Константиновка усиливается, хотя какие-то выводы все же были сделаны. "Легкой прогулки у врага там не будет. Жаль саму Констаху. Ей, очевидно, представится судьба нынешнего Покровска. Когда враг захватить город не может, а потому просто стирает его с лица земли", — добавил военный.



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