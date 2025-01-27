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Массовое перемещение техники оккупантов фиксируется на одном из направлений

Россияне бегут из бывших мест дислокации из-за атаки беспилотников

сегодня, 08:34
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Недилько Ксения

Агенты "АТЕШ" сообщают о новом месте дислокации военной техники ВС РФ возле Феодосии в оккупированном Крыму. Таких объектов в Крыму станет больше после успешных атак украинских дронов, отмечают в партизанском движении.

Массовое перемещение техники оккупантов фиксируется на одном из направлений

Перебрасывание техники оккупантов из Крыма. Фото: АТЕШ

Из-за значительных проблем с техникой оккупанты пытаются ее максимально рассредоточить на полуострове, чтобы уберечь.

"Но это нам на руку, ведь втайне организовать ее перемещение им не удается и наши агенты фиксируют все их действия и новые координаты.

Собранные данные о логистике и местах хранения военной техники мы оперативно передаем Силам обороны Украины — вскоре оккупанты будут перемещаться только пешком", – отмечают в "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в оккупированном Приазовье фиксируется опрокидывание танков оккупантов тягачами. Об этом сообщает экс-советник Мариупольского мэра Петр Андрющенко со ссылкой на информацию Мариупольского сопротивления.

Маршрут Бердянское направление — Мангуш — Никольское — Волноваха. За сутки зафиксировано по меньшей мере 9 тягачей с танками разных модификаций, отмечает Андрющенко. По его данным, вместе с танками идет перемещение колоннами из тентованных грузовиков, в день не менее 12 по тому же маршруту. Грузы – преимущественно БК.

"Кроме этого, обратное движение грузовиков (Волноваха — Никольское — район Малоянисоли и далее в направление Угледар / Великая Новоселка) с древесиной для обустройства блиндажей. Перемещения живой силы не зафиксированы", – отметил чиновник.                                                                                                           

Массовое перемещение техники оккупантов фиксируется на одном из направлений - фото 2
Массовое перемещение техники оккупантов фиксируется на одном из направлений - фото 3
Массовое перемещение техники оккупантов фиксируется на одном из направлений - фото 4
Массовое перемещение техники оккупантов фиксируется на одном из направлений - фото 5



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