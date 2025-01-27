Массовое перемещение техники оккупантов фиксируется на одном из направлений

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Недилько Ксения
Агенты "АТЕШ" сообщают о новом месте дислокации военной техники ВС РФ возле Феодосии в оккупированном Крыму. Таких объектов в Крыму станет больше после успешных атак украинских дронов, отмечают в партизанском движении.
Перебрасывание техники оккупантов из Крыма. Фото: АТЕШ
Из-за значительных проблем с техникой оккупанты пытаются ее максимально рассредоточить на полуострове, чтобы уберечь.
"Но это нам на руку, ведь втайне организовать ее перемещение им не удается и наши агенты фиксируют все их действия и новые координаты.
Собранные данные о логистике и местах хранения военной техники мы оперативно передаем Силам обороны Украины — вскоре оккупанты будут перемещаться только пешком", – отмечают в "АТЕШ".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в оккупированном Приазовье фиксируется опрокидывание танков оккупантов тягачами. Об этом сообщает экс-советник Мариупольского мэра Петр Андрющенко со ссылкой на информацию Мариупольского сопротивления.
Маршрут Бердянское направление — Мангуш — Никольское — Волноваха. За сутки зафиксировано по меньшей мере 9 тягачей с танками разных модификаций, отмечает Андрющенко. По его данным, вместе с танками идет перемещение колоннами из тентованных грузовиков, в день не менее 12 по тому же маршруту. Грузы – преимущественно БК.
"Кроме этого, обратное движение грузовиков (Волноваха — Никольское — район Малоянисоли и далее в направление Угледар / Великая Новоселка) с древесиной для обустройства блиндажей. Перемещения живой силы не зафиксированы", – отметил чиновник.
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