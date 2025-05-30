Массовое отключение света в Запорожье: что произошло

Более 13 тысяч абонентов в областном центре обесточены в результате вражеской атаки на Запорожье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Энергоснабжение половине из них энергетики уже возобновили. В настоящее время без света остаются чуть более 6 тысяч абонентов в двух районах города.

К счастью люди во время атаки и ликвидации ее последствий не пострадали.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью, около 02:30, оккупанты нанесли удар по Белозерскому Покровского района Донецкой области. Вражеский БпЛА "Герань-2" попал в пятиэтажный жилой дом. В результате попадания средства поражения загорелся пожар.

По данным ГСЧС, частично разрушены квартиры с третьего по пятый этажи. Возник пожар площадью 100 кв.м., который спасатели ликвидировали.

Предварительно под завалами могут находиться еще два человека. Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Также "Комментарии" писали , что ночью Харьков подвергся массированной атаке российских беспилотников, в результате чего поступила информация о 9 раненых, среди которых двое детей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Городской голова проинформировал, что в городе раздалась серия взрывов. "Харьков под массированной атакой БПЛА. Будьте осторожны!", — написал мэр. Через некоторое время он добавил, что массированный удар российских беспилотников нанесен территорией одного из коммунальных предприятий в Слободском районе города. На объекте пострадала одна женщина – сотрудница предприятия. По словам Терехова, всего было зафиксировано 8 попаданий по Слободскому району.

Кроме того, под утро глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что всего в результате атак по Харькову и области пострадали 9 человек, в том числе двое подростков.