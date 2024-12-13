Массованная атака РФ по Украине: где произошли попадания

С вечера 12 декабря, в течение ночи и утра 13 декабря оккупанты запускали БПЛА по Украине. Также были подняты в небо 8 бортов Ту-95, 5 МиГов и ракетоносители в море. Было запущено большое количество БПЛА и ракет разного типа.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Основная масса ракет атаковала западные регионы, однако мощные взрывы раздавались и в Одессе.

По данным руководства Одесской области, в регионе есть попадания по объектам критической инфраструктуры.

В Черниговской области БПЛА атаковали населенные пункты в трех районах. Поврежденные дома, учебное заведение, погибло 11 коров на ферме из-за атаки дронами.

В Харьковской области произошел удар по Мирному Берестинского района. По предварительным данным, четыре человека получили ранения – это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура.

На Тернопольщине через атаку 50% людей остались без света, – ОВА. После взрывов есть задымление в области.

Попадания произошли и в Ивано-Франковской области. СМИ пишут о попадании по Бурштынской ТЭС. Есть падение обломков в области, без жертв.

Во Львовской области враг атаковал объекты энергетики, по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Однако из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

По данным Укрэнерго, света будет меньше сегодня из-за атаки на энергетику. В большинстве областях работала ПВО. Были мощные взрывы. Детальнее об атаке должны сообщить в Воздушных Силах ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в настоящее время по Украине продолжается массированная ракетная атака. Враг бьет по критической инфраструктуре крылатыми ракетами и баллистикой, пытаясь оставить украинцев без света и тепла зимой. В свою очередь враг заявляет об "ударах по военным целям".

Сегодня утром российская армия осуществила запуск ракет с бомбардировщиков Ту-95МС, подтвержден запуск ракет типа Х-101, Калибр, также в воздухе Миг-31К и шахеды. Была угроза баллистики из Крыма.

С самого утра оккупанты запустили баллистику по Харьковщине, из-за чего в Харькове и пригороде раздавались мощные взрывы. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удар по Харьковскому району.

"Данные устанавливаются. Экстренные службы выехали на место". Удар по близкому пригороду Харькова подтвердил и Харьковский городской голова Игорь Терехов. Однако оккупанты уже пишут о "победных" попаданиях, как всегда, по "военным объектам".

"Удары нанесены в направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении. Ранее в пятницу сообщалось о взрывах также в Одесской области. Удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, вероятно, поражен подземный склад, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее сообщалось в подполье, что на территории аэродрома могли находиться F-16", – пишет пропагандистское издание РИА-новости.