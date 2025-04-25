Массированный удар РФ по Киеву 24 апреля: озвучен важный нюанс о примененном типе вооружения

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Клименко Елена
Во время ночного ракетного удара по Киеву 24 апреля российские войска снова применили северокорейские ракеты KN-23, одновременно отрабатывая повышение их точности попадания. Об этом в эфире Radio NV сообщил генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.
Ракетная атака по Киеву. Фото: 24 Канал
Он подчеркнул, что регулярное использование северокорейского оружия свидетельствует об острой нехватке собственных баллистических ракет в РФ. Кроме того, этот обстрел был произведен в разгар мирных переговоров, что подразумевает психологическое давление на военно-политическое руководство Украины и мирных жителей столицы.
По данным ГСЧС, в результате атаки в многоэтажку попала крылатая ракета: спасатели зафиксировали 12 погибших и 87 пострадавших. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия испытывала корейские ракеты в реальных боевых условиях, что значительно повышает их смертоносность и опасность для гражданской инфраструктуры.
Портал "Комментарии" писал, что последние масштабные удары России по украинским городам не случайны — они напрямую связаны с процессом международных переговоров по завершению войны. Такое мнение в эфире Украинского радио озвучил военный эксперт и полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.
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