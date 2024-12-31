Массированный удар по Украине: угроза пуска «Орешника» и Кинжалов (ОБНОВЛЕНО)

Сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за пусков гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также угрозы баллистического вооружения из Астраханской области, Капустиного Яра, именно оттуда оккупанты могут запустить баллистическую ракету большой дальности "Орешник".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В Киеве сообщают о взрывах и работе ПВО. Также в воздухе российские самолеты Ту-22МЗ.

Борты Ту-22МЗ производят пуски ракет, по данным мониторинговых каналов, все ракеты летят на Шостку Сумской области.

Обновлено: все 6 бортов ТУ-22М3 улетают от пусковых рубежей.

По данным КМВА, в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По проверяемой информации, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала.

Воздушная тревога продолжается.

Воздушные Силы ВСУ в 08:27: Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

В Шостке на Сумщине повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, разрушены отдельные объекты инфраструктуры в результате российской атаки, — ОВА.

По данным блогера с ником "Николаевский Ванек", было 8 бортов ТУ-22М3 (4 из Оленьи, 4 из Энгельса) – все работали по Шостке. По Киеву и Василькову был предварительно комбинирован удар Искандерами и 6 управляемыми авиационными ракетами.

Информация обновляется.