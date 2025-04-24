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Массированный удар по Украине 24 апреля: в России отметились очередным циничным оправданием преступления

В ЦПИ опровергли очередной выброс кремлевской пропаганды

сегодня, 10:40
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Клименко Елена

Российские войска устроили очередную масштабную атаку на Украину, в результате которой погибли мирные жители. Цинически оправдывая свои действия, Кремль пытается переложить ответственность за трагедию, в том числе за гибель девяти человек в Киеве, сообщил Центр противодействия дезинформации.

Массированный удар по Украине 24 апреля: в России отметились очередным циничным оправданием преступления

Ракетный удар 24 апреля. Фото: 24 Канал

В сообщении отмечается, что российские пропагандисты в очередной раз распространяют заявления о том, что все удары якобы направлены только по "военным объектам", а гибель гражданских — это "следствие работы украинского ПВО".

Более того, в информационном пространстве распространяют абсолютно абсурдные фейки — вроде бы украинские спасатели занимаются "изъятием органов" у пострадавших.

"Такие вбросы — типичная информационная тактика российской пропагандистской машины. Ее цель — отвлечь внимание от реальных преступлений и террористических действий, направленных против мирного населения Украины", — подчеркнули в Центре.

Как известно, в ночь на 24 апреля российские силы совершили массированную воздушную атаку, применив как ракеты, включая баллистические, так и ударные дроны. Под обстрел попали Киев и ряд других городов. В столице жертвами атаки стали по меньшей мере девять человек, еще около 70 ранены. Взрывы вызвали более десяти масштабных пожаров в разных районах города.

В Харькове было зафиксировано 24 удара: сначала ракетная атака, затем удары беспилотников. По имеющейся информации, два человека получили ранения. Вражеские обстрелы также затронули Павлоград в Днепропетровской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 24 апреля Россия совершила новую комбинированную атаку с применением беспилотников и ракет. Атака дронов продолжалась более 11 часов, а ракетная атака шла в четыре этапа продолжительностью более 200 минут. Кроме того, враг применил также баллистику.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14005
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