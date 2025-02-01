logo

BTC/USD

102220.43

ETH/USD

3295.50

LTC/USD

130.06

USD/UAH

41.95

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Массированный обстрел Украины: российские бомбардировщики предварительно выпустили ракеты
commentss НОВОСТИ Все новости

Массированный обстрел Украины: российские бомбардировщики предварительно выпустили ракеты

Что известно об угрозе массированного обстрела Украины

сегодня, 06:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В ночь на 1 февраля Россия подняла стратегическую авиацию. Также было предварительно зафиксировано выполнение пусковых маневров.

Массированный обстрел Украины: российские бомбардировщики предварительно выпустили ракеты

ТУ-95. Фото из открытых источников

По данным мониторинговой платформы Tracking, взлет стратегической авиации был зафиксирован в 03:00. Отмечается, что в небо подняли 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы "Оленья".

Прибытие в потенциальную зону пуска крылатых ракет Х-101/555, по данным мониторинговой платформы:

  • 05:20 Саратовская область.

  • 05:40 Волгоградская область.

  • 06:30 Каспийское море.

К 06:00 в воздухе, предварительно, находились три борта Ту-22м3 и по меньшей мере четыре борта Ту-95МС.

Около 06:00 мониторинговые паблики сообщили о предварительных запусках ракет Х-101/555 с бортов российской стратегической авиации Ту-95МС.

Если это так, ориентировочно вражеские ракеты появятся у границ Украины в 07:00 — 07:50.

Также, по данным мониторинговых групп, в воздухе РФ находятся Ту-22М3 и Су-57. Есть угроза пуска "Х-22 и Х-59/69"

По данным Генштаба ВС Украины в Черном море по состоянию на 06:00 находятся два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море шесть вражеских кораблей, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

Отметим, что 31 января, по данным платформы Tracking, общее количество Ту-95МС на авиабазах Оленья/Энгельс-2 составляло 12 единиц:

  • "Оленья" – девять Ту-95МС.

  • "Энгельс-2" — три Ту-95МС.

“Известно о пяти снаряженных КР Х-101 Ту-95МС, которые находятся на авиабазе “Оленья”, — говорится в сообщении.

Напомним, что на авиабазу "Энгельс-2", как писал портал "Комментарии", было отмечено несколько рейсов транспортного Ил-76.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/the_first_online
Теги:

Новости

Все новости