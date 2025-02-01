Массированный обстрел Украины: российские бомбардировщики предварительно выпустили ракеты

В ночь на 1 февраля Россия подняла стратегическую авиацию. Также было предварительно зафиксировано выполнение пусковых маневров.

ТУ-95. Фото из открытых источников

По данным мониторинговой платформы Tracking, взлет стратегической авиации был зафиксирован в 03:00. Отмечается, что в небо подняли 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы "Оленья".

Прибытие в потенциальную зону пуска крылатых ракет Х-101/555, по данным мониторинговой платформы:

05:20 Саратовская область.

05:40 Волгоградская область.

06:30 Каспийское море.

К 06:00 в воздухе, предварительно, находились три борта Ту-22м3 и по меньшей мере четыре борта Ту-95МС.

Около 06:00 мониторинговые паблики сообщили о предварительных запусках ракет Х-101/555 с бортов российской стратегической авиации Ту-95МС.

Если это так, ориентировочно вражеские ракеты появятся у границ Украины в 07:00 — 07:50.

Также, по данным мониторинговых групп, в воздухе РФ находятся Ту-22М3 и Су-57. Есть угроза пуска "Х-22 и Х-59/69"

По данным Генштаба ВС Украины в Черном море по состоянию на 06:00 находятся два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море шесть вражеских кораблей, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

Отметим, что 31 января, по данным платформы Tracking, общее количество Ту-95МС на авиабазах Оленья/Энгельс-2 составляло 12 единиц:

"Оленья" – девять Ту-95МС.

"Энгельс-2" — три Ту-95МС.

“Известно о пяти снаряженных КР Х-101 Ту-95МС, которые находятся на авиабазе “Оленья”, — говорится в сообщении.

Напомним, что на авиабазу "Энгельс-2", как писал портал "Комментарии", было отмечено несколько рейсов транспортного Ил-76.



