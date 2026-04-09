Массированный налет дронов в РФ: в огне оказался критически важный объект

В Краснодарском крае России снова произошли масштабные атаки с участием беспилотников. Ночью 9 апреля в районе Крымска прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся пожаром на ключевом объекте инфраструктуры. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, а также от ASTRA и российских телеграмм-каналов, под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС), являющаяся важной частью нефтепроводной инфраструктуры. Эта станция входит в состав АО "Черномортранснефть" и обслуживает несколько магистральных трубопроводов.

Согласно сообщениям российских СМИ, в результате атаки загорелась находящаяся на территории ЛВДС подстанция ПС 110 кВ "Крымская НПС". Эта станция отвечает за транспортировку нефти и нефтепродуктов через ключевые магистральные трубопроводы, включая "Тихорец — Новороссийск 2,3", "Крымск — Грушова", "Крымск — Краснодар", а также нефтепродуктопровод "Тихорец — Новороссийск 1". После взрывов появились сообщения об обесточивании в результате повреждений инфраструктуры.

Линейная производственно-диспетчерская станция Крымская является важной частью магистральной системы, транспортирующей нефть и нефтепродукты в ключевые объекты: Новороссийская портовая станция и Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы. Взрывы на таком стратегическом объекте могли иметь серьезные последствия для поставки нефти и нефтепродуктов, что важно для экономики региона и инфраструктуры транспортировки энергоресурсов.

Предварительная информация, циркулирующая в сети, свидетельствует о серьезных повреждениях и вызванных ими перебоях в электроснабжении, что еще больше усугубляет ситуацию. Однако в настоящее время российские официальные источники продолжают уточнять детали происшествия.

Как уже писали "Комментарии", российская армия планирует продолжить наступательные операции в Запорожской и Донецкой областях, в том числе на направлениях Покровск-Константиновка и в районе Гуляйполя. Такую информацию предоставил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что активность врага может активизироваться в последние дни апреля или начале мая.