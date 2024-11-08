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Массированных обстрелов больше не будет? Руководитель ЦПД СНБО указал на большую опасность

Россия увеличила количество самолетов вблизи Украины

сегодня, 13:26
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Кречмаровская Наталия

Вражеские военкоры распространяют информацию, что Россия якобы не планирует применять стратегическую авиацию для массированных обстрелов Украины. Однако руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко предупредил, что российские войска продолжают накапливать ракеты, сообщает портал "Комментарии".

Массированных обстрелов больше не будет? Руководитель ЦПД СНБО указал на большую опасность

Иллюстративное фото

Что касается ракетных обстрелов, он посоветовал: “Меньше верьте российским пропагандистам. В посте "паркера" заложен ультиматум. Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Количество уже позволяет совершить обстрел, также готова и сама авиация”.

Коваленко отметил, что, учитывая это, важно быть готовыми к обстрелу.

О возможной подготовке к обстрелам сообщает и мониторинговая платформа Tracking.

"Пока российские каналы сообщают о "прекращении" ракетных атак с Ту-95МС, РФ увеличивает общее количество бортов вблизи Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в РФ передислоцировали 2 Ту-95МС из АБ "Украинка" (Дальний Восток) на АБ "Энгельс-2" (Саратовская обл.).

Общее количество Ту-95МС вблизи Украины по состоянию на 06:10 7 ноября составило 20 единиц:

  • "Оленья" — 12 Ту-95МС.

  • "Энгельс-2" — 5 Ту-95МС.

  • "Дягилево" — 3 Ту-95МС.

"Надолго ли это увеличение бортов покажет время. Возможно плановые межбазовые передислокации. Об общей активности, без изменений. Ежедневные тренировки бортов Ту-95МС/Ту-160 с Энгельс-2. С интересного, с начала ноября рейсов транспортных Ил-76 на АБ "Энгельс-2" не наблюдается”, — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне оккупанты обстреляли Запорожье. Подробнее о последствиях обстрела читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/the_first_online/15016
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