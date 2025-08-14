Массированные удары по Украине возобновятся: в ВСУ назвали крайне опасные даты

На фоне ожидаемой встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, активность российских ударов по глубине территории Украины заметно снизилась. Об этом в эфире Radio NV заявил майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук. По его словам, оккупанты сознательно берут паузу в атаках до 15 августа, чтобы не провоцировать дополнительную критику со стороны Трампа:

Фото: из открытых источников

"Они это отлично понимают, не раз слышали жесткие заявления Трампа после обстрелов Киева. И именно до 15 августа они выдержат паузу. Но после этой даты украинцам следует быть очень внимательными", — предупредил Ткачук.

Он считает, что Кремль может прибегнуть к эскалации сразу после встречи лидеров:

"Это типичный сценарий — оказывать давление на общество, чтобы оно давило на власть. В ночь с 15 на 16, или с 16 на 17 августа возможны новые ракетные или дроновые удары, если, конечно, во время переговоров не будет достигнут какой-либо компромисс", — добавил военный.

Ткачук также акцентировал, что Украина постепенно изменила подход к противодействию агрессору — теперь ВСУ системно наносят удары по критической инфраструктуре вглубь России:

"В 2025 году эта тактика достигла своего пика. Еженедельно что-то горит в России — то логистика, то нефтепереработка. Мы наносим очень эффективные удары", — сказал он.

Именно из-за этих потерь, по его мнению, Кремль начал активно продвигать идею воздушного перемирия:

"Мы уже научились переживать зиму без света. А вот они нет. И если мы продолжим бить по НПЗ, это болезненно ударит по энергетическому сектору РФ", — подчеркнул Ткачук.

Как уже писали "Комментарии", в недавнем материале британского издания The Times, журналисты которого побывали на передовой в зоне ответственности Третьего армейского корпуса Харьковщины, особое внимание уделено командиру корпуса Андрею Белецкому.