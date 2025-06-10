Массированные обстрелы Украины: Мерц выдвинул серьезное обвинение Кремлю

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко высказался по поводу последних массированных атак России на украинские города, осудив действия Кремля как "откровенный террор против гражданского населения". В ходе пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом он заявил, что последние удары российских войск не имеют ничего общего с пропорциональным ответом и являются прямым нарушением международного гуманитарного права.

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

Мерц акцентировал внимание на том, что Россия целенаправленно атаковала мирных жителей Украины с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет. Он подчеркнул, что эти атаки были сознательными, жестокими и неспровоцированными, и именно поэтому могут расцениваться как военные преступления самого высокого уровня. По словам канцлера, такие действия Кремля лишь усугубляют его международную изоляцию и подрывают любые перспективы для дипломатического урегулирования.

В последние дни Украина подверглась наиболее интенсивным обстрелам с начала полномасштабной войны. В частности, в ночь на 10 июня Россия совершила рекордную атаку беспилотниками – Воздушные силы Украины сообщили о запуске почти 500 воздушных средств поражения, среди которых 479 дронов и 20 крылатых ракет. Основной удар был направлен на Киев, однако пострадали и другие регионы, в частности, Одесская область. Как уточнил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, враг атаковал украинскую столицу по всем направлениям одновременно.

Всего 10 июня РФ выпустила 322 воздушных целей по территории Украины. Благодаря эффективной работе ПВО удалось уничтожить 284 из них. Несмотря на это, масштабы и дерзость атак со стороны России вызвали волну международного возмущения.

Портал "Комментарии" уже писал, что генеральный секретарь НАТО, Марк Рютте, заявил, что к 2030 году Россия может восстановить свои силы и напасть на страны Альянса. Это означает, что угрозы для соседних государств продолжают расти. НАТО стало более осознанным в отношении агрессивных действий России, по крайней мере, на публичном уровне.