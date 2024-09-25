Массированные авиаудары по Запорожью: есть погибшие и раненые

55-летний мужчина погиб в результате российской атаки по Пологовскому району, еще 7 человек получили ранения при обстреле Запорожья. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует портал "Комментарии".

Обстрел Запорожья. Фото: Иван Федоров

24 сентября после 21:00 оккупационная армия нанесла серию авиаударов по городу Запорожью. В результате происшествия семь человек были ранены, трое из них — в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались. Об этом сообщили в ГСЧС.

В ходе ликвидации последствий из-под завалов спасен один мужчина. По состоянию на 23:55 поисковые и аварийно-спасательные работы завершены.

Попадания зафиксированы на территории кладбища и в частном секторе. При обстреле разрушены жилые дома граждан, взрывной волной и обломками повреждены домовладения, гаражные и хозяйственные постройки, автомобили, объекты инфраструктуры.

На месте попадания работает мобильный пункт приёма обращений граждан, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в ближайшее территориальное подразделение полиции или по номеру 102.

За сутки оккупанты нанесли 397 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.

▪ Войска россии совершили 7 авиационных ударов по Запорожье, Левадному, Белогорью и Новоандреевке.

▪ 239 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

▪ 7 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку, Малую Токмачку, Малиновку и Роботино.

▪ 144 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 202 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.