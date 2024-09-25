logo

BTC/USD

63704.26

ETH/USD

2621.84

LTC/USD

66.25

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Массированные авиаудары по Запорожью: есть погибшие и раненые
commentss НОВОСТИ Все новости

Массированные авиаудары по Запорожью: есть погибшие и раненые

Вчера с вечера оккупанты продолжали сбрасывать КАБы по Запорожью и близлежащим районам

сегодня, 08:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

55-летний мужчина погиб в результате российской атаки по Пологовскому району, еще 7 человек получили ранения при обстреле Запорожья. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует портал "Комментарии".

Массированные авиаудары по Запорожью: есть погибшие и раненые

Обстрел Запорожья. Фото: Иван Федоров

24 сентября после 21:00 оккупационная армия нанесла серию авиаударов по городу Запорожью. В результате происшествия семь человек были ранены, трое из них — в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались. Об этом сообщили в ГСЧС.

В ходе ликвидации последствий из-под завалов спасен один мужчина. По состоянию на 23:55 поисковые и аварийно-спасательные работы завершены.

Попадания зафиксированы на территории кладбища и в частном секторе. При обстреле разрушены жилые дома граждан, взрывной волной и обломками повреждены домовладения, гаражные и хозяйственные постройки, автомобили, объекты инфраструктуры.

На месте попадания работает мобильный пункт приёма обращений граждан, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в ближайшее территориальное подразделение полиции или по номеру 102.

Массированные авиаудары по Запорожью: есть погибшие и раненые - фото 2
Массированные авиаудары по Запорожью: есть погибшие и раненые - фото 3
Массированные авиаудары по Запорожью: есть погибшие и раненые - фото 4
Массированные авиаудары по Запорожью: есть погибшие и раненые - фото 5

За сутки оккупанты нанесли 397 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.

Войска россии совершили 7 авиационных ударов по Запорожье, Левадному, Белогорью и Новоандреевке.

239 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

7 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку, Малую Токмачку, Малиновку и Роботино.

144 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 202 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости